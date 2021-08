L’autonomie de la Lucid Air Dream Edition R dépasse la Tesla Model S de très loin

Lors d'une prise en main effectuée par le site Motor Trend, la Lucid Air Dream Edition R aurait parcouru quelque 658 km, tout en affichant encore 110 km d'autonomie derrière. Un chiffre pour le moins impressionnant.

Posons là une donnée importante d’entrée de jeu : la Lucid Air Dream Edition R (R pour Range, portée en anglais) est vraiment très chère. Comptez 169 000 dollars pour en faire l’acquisition, soit près de 70 000 dollars plus chers que la Tesla Model S Grande Autonomie.

Test en condition réelle

Il n’empêche qu’après le premier essai du bolide réalisé par le journaliste Jonny Lierberman de Motor Trend, l’autonomie effective a de quoi impressionner. Dans son essai, il explique avoir pu parcourir la distance entre Los Angeles et San Francisco, plus quelques détours, pour une distance de 409 miles au compteur, soit 658 km.

Et d’après le compteur de sa voiture, il lui restait encore 69 miles (110 km) à parcourir avant d’épuiser la batterie. On imagine donc que le bolide de Lucid Motors aurait pu dépasser les 750 km sans recharge. Impressionnant.

Pour arriver à un tel résultat, le journaliste explique avoir roulé à une vitesse de 67 mph, soit un peu moins de 110 km/h.

Comparaison avec la Tesla Model S

Si on met de côté les considérations de puissance et de vitesse entre la Lucid Air Dream Edition R et les différents modèles de Tesla Model S, on comprend mieux à quel point cette autonomie s’avère impressionnante.

En comparaison, l’autonomie annoncée de la Tesla Model S Grande Autonomie affiche 652 kilomètres, et la Model S Plaid pourrait prétendre aux 637 kilomètres avant la panne sèche. Déjà, avec ses 658 km, la Lucid Air dépasse ces deux modèles, d’autant que d’après le test de Motor Trend, elle en avait encore sous le capot.

Mais ajoutons que les deux chiffres d’autonomie en notre possession pour les Model S correspondent à un rayon d’action annoncé par le constructeur, selon le cycle EPA. Et celui-ci (le rayon d’action) est rarement respecté dans les faits. Pour preuve, la Lucid Air Dream Edition affiche une autonomie théorique de 809 km, et le test de Motor Trend permet de voir qu’elle n’aurait probablement pas atteint cette distance. Mais il y a fort à parier que la Lucid Air Dream Edition surpasse largement l’autonomie des Model S, y compris le modèle Grande Autonomie.

Gageons que dans cette autonomie, qui permet clairement d’éviter le stress de la borne de recharge, figure l’avenir de la voiture électrique, et espérons, pas seulement pour des modèles à 170 000 dollars.