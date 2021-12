Grand Paris : vous allez enfin accéder à des bornes rapides publiques, voici où et pour combien

Après une année de retard, le consortium Métropolis commence enfin à déployer son réseau de bornes de recharge publiques dans le Grand Paris. Cinq premières communes sont concernées par cette initiative.

On vous en parlait déjà dans les colonnes de Frandroid en décembre 2020, c’est désormais du concret. Les bornes de recharges publiques de Métropolis commencent à voir le jour dans le Grand Paris en cette fin de millésime, et vont constituer une nouvelle solution de charge pour les voitures électriques et hybrides, le tout adapté à plusieurs besoins.

Pour rappel, Métropolis est un groupement de trois entreprises : e-Totem (fabricant de bornes), SPIE CityNetworks (spécialiste des infrastructures de recharge) et Cube Infrastructure Fund II (via Via Novus et sa filiale française SIIT, investisseur spécialisé dans le secteur des infrastructures en Europe).

5000 points de recharge à l’avenir

Ce trio a pour ambition d’installer 5000 points de recharge, dont au moins 250 bornes rapides, sur l’ensemble du territoire métropolitain du Grand Paris, composé de 130 communes. L’année 2022 avait été évoquée comme échéance finale il y a un an, mais les délais paraissent très serrés pour respecter cet échéancier.

Toujours est-il que ce projet n’a plus rien de théorique, puisque les premières bornes commencent à être installées dans cinq premières villes situées dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Il s’agit d’Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Rueil-Malmaison, Santeny et Vincennes.

Trois puissances de charge

Au total, trois types de bornes seront proposés aux usagers :

Métropolis Proximité : jusqu’à 7 kW de puissance ;

Métropolis Citadine : jusqu’à’ 22 kW de puissance ;

Métropolis Express : jusqu’à 150 kW de puissance.

Ici, l’idée est de proposer « tous les segments de puissances de recharge correspondant à des besoins différents selon les véhicules et le temps dont disposent les utilisateurs », explique le communiqué, qui ne précise cependant pas quelle puissance aura droit ses premières bornes.

Quels tarifs ?

Les Métropolis Express seront par ailleurs équipées de prises Combo CSS (la norme européenne en matière de charge rapide) et CHAdeMO (standard asiatique de plus en plus rare sur le Vieux Continent, sauf sur les Nissan Leaf).

Selon Métropolis, dix minutes seront suffisantes pour retrouver 100 kilomètres d’autonomie. Sur son site Internet, les prix n’ont quant à eux pas évolué en un an. Voici un tableau récapitulatif. Sachez qu’aucun abonnement payant n’est obligatoire pour en profiter.

