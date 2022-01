SUV électrique abordable, pick-up Chevrolet : General Motors fait le plein de nouveautés au CES 2022

General Motors, qui a annulé sa venue au CES 2022, a tout de même levé le voile sur trois nouveaux véhicules électriques qui occupent le segment des SUV et des pick-up. Présentation.

Nombreuses ont été les grandes entreprises à faire défection au CES 2022, mais cela ne les empêche pas pour autant de présenter une série de produits via des communiqués de presse publiés en ligne. C’est par exemple le cas de General Motors, dont le catalogue de voitures électriques va accueillir trois nouveaux modèles d’ici 2023.

Sans vraiment rentrer dans les détails, le constructeur américain a levé le voile sur la Chevrolet Equinox EV et le Blazer EV. Ces deux SUV branchés fouleront le sol américain l’année prochaine pour répondre à la forte croissance que vit le segment des Sport Utility Vehicle en version branchée, explique la marque.

Un tarif agressif

Le premier opte pour une stratégie tarifaire agressive avec un prix de départ estimé à 30 000 dollars. Malheureusement, aucune donnée technique n’a été communiquée. Même chanson pour le second, dont on ne connaît ni le prix ni les caractéristiques. À n’en pas douter, GM devrait se montrer plus bavard dans les mois à venir.

Bavarde, l’entreprise l’a en revanche été concernant la Chevrolet Silverado (communiqué de presse). Ce nouveau pick-up électrique est attendu en 2023 à des prix oscillant entre 40 000 et plus de 100 000 dollars selon les versions. Dans l’idée, retenez que ce beau bébé sera en mesure de parcourir plus de 640 kilomètres une fois sa batterie pleine.

Bien évidemment, l’autonomie sera impactée selon la charge qu’il déplace. Sa capacité de remorquage atteindra d’ailleurs les 4500 kilos, alors que sa benne arrière pourra supporter 544 kilos de charge utile. Et pour se mouvoir, ce pick-up peut compter sur ses 664 chevaux et son impressionnant couple de 1057 Nm.

Accélération percutante

Cette configuration lui permettra d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 4,5 secondes tout de même, soit un temps relativement court pour un véhicule de son envergure. Du côté de la charge, sa puissance maximale de 350 kW lui permettra de récupérer 160 kilomètres en 10 minutes seulement sur les bornes compatibles.

Quatre roues directrices, charge bidirectionnelle pour alimenter un produit électronique, écran LCD de 17 pouces, combiné d’instrumentation numérique de 11 pouces, affichage tête de 14 pouces, suspensions pneumatiques, SuperCruise pour la conduite autonome : voilà ce que l’on peut retenir d’autres de cette Chevrolet Silverado.

En revanche, aucun mode Crabe – capacité du train arrière à s’aligner sur le train avant pour se déplacer en diagonale – n’est évoqué dans le communiqué de presse, comme peuvent le faire le Cybertruck de Tesla et le pick-up de la marque Hummer. Ce mode est pourtant un atout intéressant pour manœuvrer de tels engins.

Toutes les nouveautés de General Motors semblent pour l’instant réservées au marché américain.

