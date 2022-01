Un nouveau réseau de charge rapide arrive en France : qui, où et pour combien ?

Allego fait ses débuts sur le territoire français au travers d’une première station de charge comportant 5 bornes, dont trois chargeurs rapides oscillant entre 150 et 300 kW. L’autoroute A355 a été choisie pour inaugurer ce lancement.

En France, les opérateurs exploitant des stations de charge rapide placées au niveau de nos autoroutes se comptent encore sur les doigts de la main. L’incontournable réseau de Superchargeurs Tesla est évidemment un incontournable, tout comme les infrastructures du consortium Ionity, qui propose les meilleures puissances de charge (jusqu’à 350 kW).

Mais ces derniers temps, de nouveaux acteurs tentent une percée sur le sol français. Citons notamment le géant de l’énergie Totalenergies, dont les 50 stations dispatchées sur le territoire optent pour des puissances comprises entre 50 et 175 kW. Plus récemment, un certain Fastned (six stations, jusqu’à 300 kW) a aussi posé ses valises en Hexagone.

Tout en douceur

À ce quator vient s’ajouter un cinquième candidat répondant au nom d’Allego. Cette entreprise hollandaise fondée en 2013 compte aujourd’hui plus de 26 000 points de recharge à travers l’Europe, aussi bien dédiés aux voitures électriques, motos électriques, mais aussi aux bus et camions branchés.

Son incursion sur le sol français se fait tout en douceur. Pour débuter, Allego s’attaque à l’autoroute A355, dont la longueur de 24 kilomètres seulement accueille tout de même plus de 28 000 véhicules par jour, estime le communiqué de presse de la société. Cette autoroute se situe dans le Bas-Rhin, et contourne Strasbourg par l’ouest.

Cette station accueille un total de cinq bornes (deux câbles par borne), dont trois chargeurs rapides oscillant entre 150 et 300 kW (connecteur CCS, selon Automobile Propre), et deux autres moins véloces de 50 kW. Pour s’occuper pendant la session de charge, un restaurant et d’autres installations sont mis à la disposition des utilisateurs.

Toujours selon Automobile Propre, Allego facture au kWh, et non à la minute comme le fait Ionity. Comptez 0,50 €/kWh sur les emplacements à 50 kW, contre 0,59 €/kWh sur les bornes les plus poussées.

Si le parc de Tesla offre le meilleur service à ce jour, tant en termes d’expérience utilisateur que de maillage sur le réseau national, voir d’autres acteurs apporter leur pierre à l’édifice reste une bonne nouvelle pour les propriétaires d’une voiture électrique. Aujourd’hui, les stations de charge rapide sont un enjeu majeur et accusent un certain retard en France.

Les conducteurs veulent plus de bornes rapides

Comme l’a révélé une enquête Ipsos commandée par VINCI Autoroutes en juillet 2021, et relayée par Avere France, « 31 % des personnes interrogées souhaitent davantage de bornes sur les aires de services et 56 % appellent à des vitesses de charge plus rapides ». La demande est donc réelle selon les besoins, face à un déploiement encore trop lent et des objectifs non atteints.

On ne peut donc que saluer l’arrivée de nouvelles entreprises sur le sol français, qui participent à la densification du réseau. Ce dernier doit impérativement prendre du galon au regard de la croissance que connaît le secteur des véhicules électriques, dont les volumes de ventes ne cessent d’augmenter d’année en année.

