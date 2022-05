La future sportive électrique de Fisker aura la plus grande autonomie du marché

Après avoir lancé son SUV électrique, baptisé Ocean, Fisker travaille actuellement au développement d'une nouvelle sportive branchée, pouvant parcourir plus de 800 kilomètres en une seule charge.

Il va y avoir du nouveau du côté du constructeur américain Fisker. Et pour cause, la firme fondée en 2016 par Henrik Fisker, qui commercialise actuellement l’Ocean, son premier modèle électrique, s’apprête à lancer un second véhicule plus désirable que jamais. Uniquement annoncé par un teaser tout juste publié, ce nouveau venu fait déjà des émules, et on comprend aisément pourquoi.

Cette fois-ci, pas d’auto surélevée, mais un coupé sportif qui n’est pas sans rappeler l’histoire de la marque. On se rappelle qu’avant de faire faillite en 2013 et de renaitre sous le nom de Fisker Inc, l’entreprise dirigée par Henrik produisait la Karma, première berline électrique à prolongateur d’autonomie. Aujourd’hui, la société s’apprête donc à revenir à ses premières amours, avec un modèle totalement inédit.

Une sportive vertueuse

Après avoir dévoilé son Ocean, un SUV électrique rival de la Tesla Model Y, Fisker travaille désormais sur un tout autre projet, bien plus exaltant. Et pour cause, la firme vient de dévoiler dans un communiqué (PDF) une première image de son futur modèle baptisé « Project Ronin ». Un nom qui n’a pas été choisi au hasard, faisant alors référence au film éponyme et à ses courses-poursuites iconiques.

Cela en dit long sur les ambitions de la sportive électrique, dont les caractéristiques techniques n’ont pas encore été dévoilées, alors qu’il ne s’agit pour l’heure que d’un concept. Pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes à son bord, ainsi que plusieurs bagages, le coupé sera doté d’un intérieur « vegan » et très haut de gamme. L’ouverture des portes a également été travaillée pour faciliter l’accès à bord.

Plus de 800 kilomètres d’autonomie

Bien que l’on en sait encore peu au sujet de cette Fisker Project Ronin, la firme souligne qu’elle aura tout simplement la plus grande autonomie du marché, alors qu’elle pourrait parcourir plus de 885 kilomètres en une seule charge d’après un post Instagram d’Henrik Fisker. Un tour de force que l’on doit à son dessin aérodynamique, ainsi qu’à sa batterie prenant la forme de plusieurs modules intégrés dans sa structure même, et non d’un seul bloc.

Selon le communiqué de la marque, la version définitive de la GT électrique sera dévoilée en août 2023, tandis que sa commercialisation débutera au cours de la seconde moitié de 2024.

