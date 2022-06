Lucid et Rivian vont droit dans le mur… selon Elon Musk

Le patron de Tesla aime faire parler de lui et de ses entreprises. Invité d'une interview, le milliardaire américain a annoncé que les deux constructeurs Lucid et Rivian allaient faire faillite si rien ne changeait pour eux.

En mai 2022, nous avions publié un article assez alarmant sur la situation financière de Lucid et Rivian, deux startups américaines qui produisent depuis peu leur premier modèle de voiture électrique : les Lucid Air et Rivian R1T. Invité d’une interview réalisée par le club de propriétaires de Tesla de la Silicon Valley, Elon Musk n’a pas mâché ses mots à l’égard de ses deux concurrents. L’homme d’affaires pense que « si rien ne change radicalement pour Rivian et Lucid, ils feront tous les deux faillite ». Le patron de Tesla espère toutefois que Rivian et Lucid « pourront faire quelque chose, mais à moins de réussir à réduire fortement les coûts, ils seront en difficulté et finiront au cimetière des constructeurs automobiles, comme tous les autres, sauf Tesla et Ford ». Ça, c’est dit !

Il est vrai que les deux constructeurs américains sont dans une situation très délicate. Ils perdent beaucoup d’argent sur chaque véhicule produit et n’ont pas forcément suffisamment de trésorerie pour rester dans cette situation de nombreux mois. Les constructeurs n’ont donc pas d’autres choix que de tenter de réduire au maximum les coûts de production, mais cela est difficile sans investissements massifs. Il ne leur reste ainsi plus qu’à lever de nouveau de l’argent.

Tesla était à deux doigts de la faillite, à deux reprises

Il convient de nuancer les propos d’Elon Musk en rappelant que Tesla s’est retrouvé plusieurs fois au bord de la faillite, notamment en 2008 lors de la commercialisation du Roadster, mais également entre 2017 et 2019, lors des débuts de la production de la Model 3 comme l’avait précisé le patron de la marque sur Twitter. Toutefois, la situation était différente puisqu’en 2017, Tesla avait bien moins de concurrence que Lucid et Rivian en 2022.

La Lucid Air et le Rivian R1T étant d’excellents produits, il semble très probable que des investisseurs viennent épauler les deux constructeurs américains afin d’éviter la faillite. Patientons donc encore quelques mois avant de tirer une conclusion si hâtive que celle d’Elon Musk.

