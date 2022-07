L’UE impose des limiteurs de vitesse dans toutes les voitures

L'Union européenne va obliger toutes les nouvelles voitures d'être équipées de limiteurs de vitesse d'ici à 2024.

Les voitures neuves destinées à être vendues dans l’Union européenne (UE) devront à l’avenir disposer d’un système automatique de prévention des excès de vitesse. Selon le règlement de l’UE, l’assistance intelligente à la vitesse (Intelligent Speed Assist pour ISA) devrait s’appliquer à partir de juillet 2024. En d’autres mots : ces systèmes de surveillance de la vitesse intégrés sont conçus pour ralentir le véhicule de façon automatique.

Quelles différences entre limiteur et régulateur de vitesse ?

Les systèmes doivent être capables de reconnaître les limites de vitesse sur les routes et, par exemple, d’ajuster automatiquement le régulateur de vitesse à la vitesse autorisée. Alternativement, la puissance du moteur pourra être influencée pour réduire la vitesse. À aucun moment, il n’actionne les freins, la réduction de la vitesse de la voiture est donc douce et progressive. Lorsque l’ISA entre en jeu, la pédale d’accélérateur ne répond plus.

Notez cependant que le système ISA approuvé par l’UE est annulable : le conducteur peut l’ignorer en appuyant fermement sur la pédale d’accélérateur. S’il continue à dépasser la limite de vitesse, le système émettra un son et affichera un avertissement à l’écran pendant plusieurs secondes.

Le système est susceptible d’être « activé par défaut », ce qui signifie qu’il est actif à chaque démarrage de la voiture, mais peut être annulé par le conducteur à tout moment. L’ETSC a recommandé que cette fonctionnalité soit annulable durant les premières années pour rendre les systèmes ISA plus acceptables pour les automobilistes. Bien sûr, cela signifie que le système pourrait un jour être actif en permanence.

Le système ISA pourrait particulièrement s’avérer utile dans les zones d’habitations où les zones à 30 km/h s’avèrent difficiles à repérer. Loin des villes et sur les routes rurales, il est utile de respecter la transition de la limite de vitesse nationale de 50 à 80 km/h. C’est le cas lorsque vous quittez un village et que vous avez manqué le fait que la limite de 50 km/h est toujours en vigueur.

