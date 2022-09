Cette nouvelle voiture électrique est la plus rapide à recharger

Après la P7, déjà vendue en Europe, Xpeng dévoile aujourd'hui son nouveau SUV électrique baptisé G9. Equipé d'un système 800 volts, il ne nécessite que 15 minutes de recharge pour remplir sa batterie avec la recharge rapide.

Fondée en 2014, comme sa rivale Nio, la marque chinoise Xpeng commercialise actuellement trois modèles, à savoir les G3, P5 et P7. Ces dernières sont d’ailleurs les premiers modèles du constructeur à être vendus en Europe, alors qu’ils sont déjà disponibles en Norvège depuis quelques temps. Mais voilà qu’un autre véhicule vient tout juste d’être officiellement dévoilé par le constructeur. Comme le G3, il s’agit d’un SUV, cette fois-ci baptisé G9, qui jouera le rôle de porte-étendard pour la marque.

Des lignes épurées

Affichant une longueur de 4,90 mètres pour 1,94 de large et 1,68 mètre de haut

, ce nouveau venu dans la gamme est un beau bébé, situé entre les Tesla Model Y et Model X en termes de dimensions. Affichant un style épuré dans la lignée des autres modèles du catalogue, il s’offre des optiques très fines à LED, ainsi qu’une calandre pleine encadrée de larges prises d’air, tandis qu’un bouclier imposant complète l’ensemble.

La partie arrière est quant à elle massive et habillée d’une large bande lumineuse s’étirant jusque sur les flancs. Conçu pour être le plus aérodynamique possible, le nouveau G9 profite également de poignées intégrées à la carrosserie. Une solution adoptée par de nombreuses marques, telles que Mercedes avec son EQS, entre autres.

Un intérieur spacieux et technologique

À bord, la présentation est très moderne, alors que le SUV électrique se dote d’une immense dalle numérique de 14,96 pouces. Celle-ci est notamment équipée du système Unity3D développé par la marque, affichant en trois dimensions et en haute résolution l’environnement autour de la voiture, afin de faciliter les manœuvres, comme l’explique la marque dans son communiqué. Le véhicule est aussi équipé d’un assistant virtuel fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle, capable de contrôler plus de 600 fonctionnalités.

Mais ce n’est pas tout, car les cinq occupants que peut accueillir le SUV électrique profitent également du système Xopera, incluant pas moins de 18 haut-parleurs. Ce dispositif offre également une ambiance immersive aux passagers, en faisant notamment varier l’éclairage d’ambiance, la température ou encore en diffusant du parfum.

Une prise de 220 V offrant jusqu’à 2 200 watts de puissance est également incluse, permettant d’alimenter divers objets électriques grâce au système V2L, aussi appelé charge bidirectionnelle. Le volume de coffre oscille quant à lui entre 660 et 1 576 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Les sièges avant aussi peuvent l’être, afin de créer encore plus d’espace.

Une conduite autonome avancée

Ce nouveau Xpeng G9 est aussi le 2ème véhicule de la marque après la P5 à être équipé de la technologie de conduite autonome baptisée NGP (City Navigation Guided Pilot). Rivalisant avec le système FSD de Tesla, celui de la marque chinoise est actuellement en test et peut être utilisé en milieu urbain.

Fonctionnant grâce à un LiDAR (comme la future Volvo EX90), il peut également être utilisé sur l’autoroute et prendre en charge les dépassements et gérer la distance avec les autres voitures. Il peut choisir la voie la plus adaptée et ajuster la vitesse du véhicule en fonction de la situation. Si ce système de conduite autonome ne sera pas disponible avant 2023, le SUV pourra en être équipé via une mise à jour OTA à distance.

Une recharge ultra-rapide

Mais l’une des spécificités de ce nouveau Xpeng G9, c’est son temps de recharge record, alors que la marque affirme qu’il s’agit de la voiture électrique la plus rapide à charger du marché. En fonction de la version, le SUV est équipé de batteries fournies par EVE, CALB et CATL, tandis qu’il s’offre une architecture 800 volts, comme la Kia EV6 ou encore la Hyundai Ioniq 5.

Selon Xpeng, la version la plus haut de gamme, 4C, peut récupérer jusqu’à 200 kilomètres CLTC en cinq minutes et passer de 10 à 80 % en seulement 15 minutes sur les bornes S4 de 480 kW récemment dévoilées par la marque. La déclination 3C réalise le même exercice en 20 minutes. Le SUV affiche alors une autonomie comprise entre 570 et 702 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, plus optimiste que notre WLTP européen.

Des performances de haut vol

Au total, pas moins de six versions seront proposées dans la gamme du nouveau Xpeng G9, avec des variantes deux ou quatre roues motrices. Si toutes affichent une vitesse maximale de 200 km/h, les performances varient très fortement. Les déclinaisons 570G, 570E et 570E en propulsion réalisent en effet le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes tandis que les versions 650E, 650X et 650X Launch Edition ne mettent que 3,9 secondes pour réaliser le même exercice. À titre de comparaison, la Tesla Model Y Performance demande 3,7 secondes.

Quels prix et date de lancement pour le Xpeng G9 ?

Les premières livraisons du Xpeng G9 sont prévues pour le mois d’octobre en Chine

. Aucune date n’a encore été annoncée pour l’Europe, alors que Brian Gu, président de la marque a souligné à Electrek que le marché chinois était la priorité pour l’instant afin de satisfaire tous les clients. Dès l’an prochain, la production devrait atteindre les 10 000 unités par mois.

La firme envisage un lancement en Europe, sans doute en commençant par la Norvège. Le SUV électrique débute à partir de 309 900 Yuans, soit l’équivalent de 44 369 euros selon le taux de change actuel. La version la plus performante est quant à elle affichée à partir de 469 900 Yuans, soit environ 67 277 euros.

