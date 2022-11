Moins de 20 000 euros pour cette voiture électrique compacte et mignonne

La marque chinoise Wulin lance officiellement sur son territoire sa Air EV, une citadine électrique à très bas coût. Déjà commercialisée en Inde et en Indonésie, elle pourrait tout à fait être commercialisée en Europe pour un prix défiant toute concurence.

Vous n’avez encore jamais entendu parler de Wuling ? Rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Mais sachez que la marque chinoise, fondée en 1982 et renommée en 2007 avec son appellation actuelle n’est pas un obscur petit constructeur dans son pays natal. En effet, sa Hongguang Mini EV fut même la voiture la plus vendue en Chine en 2021, devançant alors même la Tesla Model 3 ! Un vrai succès pour la citadine pourtant totalement inconnue dans nos contrées, mais qui est intégré au groupe SGMW composé du géant chinois Saic (à qui l’on doit MG notamment) et du groupe américain General Motors.

Une mini-citadine aux ambitions internationales

En août dernier, Wuling étoffait sa gamme d’un inédit cabriolet, baptisé Hongguang Mini EV Cabrio. Il s’agit alors de la voiture découvrable la plus compacte au monde, affichant une longueur de seulement 3,06 mètres et déclinée en deux versions. Quelques mois plus tard, c’est un autre modèle qui vient enrichir la gamme du constructeur, à savoir la Wuling Air EV. Mais à vrai dire, elle n’est pas tout à fait nouvelle, car elle est déjà fabriquée et vendue en Indonésie depuis le début du mois d’août.

Mais voici donc qu’elle arrive en Chine, sous le nom de Clear Sky. La citadine se décline alors en deux tailles, avec une longueur de 2,60 et 2,97 mètres. À titre de comparaison, la Hongguang Mini EV mesure 2,92 mètres de long.

Si cette nouvelle venue n’est pour l’instant vendue qu’en Indonésie donc et bientôt dans l’Empire du Milieu, elle va également s’exporter dans d’autres pays, et notamment en Inde ainsi qu’en Égypte. Comme l’explique un communiqué de la marque, d’autres régions du monde seraient également dans le viseur de la citadine. Si rien n’a encore été confirmé, une arrivée en Europe n’est absolument pas à exclure, bien au contraire.

Si Wuling ne devrait pas se lancer chez nous, la Air EV pourrait être exportée par une entreprise tierce. C’est notamment le cas du carrossier et préparateur Dartz, basé en Lettonie et agréé pour commercialiser la Hongguang Mini EV Cabrio sur le Vieux Continent. La société pourrait donc également se charger de vendre la nouvelle citadine chez nous au cours des prochaines années.

Un prix défiant toute concurrence

Ainsi, la nouvelle Wuling Air EV pourrait alors chasser sur les terres de la Dacia Spring, qui reste l’une des voitures électriques les plus abordables du marché à l’heure actuelle, malgré une légère hausse des tarifs. Comme le détaille le site Car News China, la citadine est équipée d’un moteur électrique de 30 kW, soit l’équivalent de 40 chevaux, tandis que la Spring revendique quant à elle 44 équidés. La vitesse de pointe est quant à elle limitée à 100 km/h.

L’Air EV embarque une batterie de 17,3 à 26,7 kWh selon la version, lui permettant de parcourir entre 200 et 300 kilomètres. Attention, car il s’agit probablement du cycle chinois CLTC, moins strict que notre WLTP européen. Il faudra donc plutôt tabler sur une autonomie tournant autour des 170 kilomètres pour la version standard, tandis que la variante Long Range devrait aller jusqu’à 255 kilomètres.

La recharge s’effectue alors en 4h à une puissance de 6,6 kW, comme le précise le site de la marque. La déclinaison Long Range nécessite quatre heures, avec un chargeur pouvant encaisser jusqu’à 6,6 kW. Trois niveaux de finitions sont proposés, avec une dotation plutôt intéressante. Les deux versions les plus hautes sont en effet dotées d’un écran de 10,25 pouces, faisant également office de combiné numérique.

Et il faut également prendre en compte le prix de cette Air EV, qui débute à seulement 238 millions de roupies indonésiennes, ce qui équivaut à seulement 15 521 euros selon le taux de change actuel. Si la citadine était vendue en France, elle pourrait alors prétendre à un bonus écologique de 4 190 euros, équivalent à 27 % du prix de la voiture. Celle-ci serait alors affichée à seulement 11 331 euros environ. Un tarif hypothétique, qui n’inclut pas la fiscalité française et l’éventuelle hausse due aux améliorations permettant de mieux répondre aux normes de sécurité européennes, mais aussi le coût de l’importation et les différentes taxes.

