Cette voiture électrique est la plus rapide du monde : une raclée pour les thermiques

La Pininfarina Battista devient la voiture de production la plus rapide du monde, devant la Tesla Model S Plaid. Avec seulement 1,86 seconde pour passer de 0 à 100 km/h. Elle bat alors les voitures essence les plus rapides du marché.

Si vous ne connaissez pas la Pininfarina Battista, on vous recommande chaudement la lecture de notre dossier dédié à cette voiture électrique hors norme. Une hyper GT électrique, produite à seulement 150 exemplaires. Mais ce qui permet de faire de la Pininfarina Battista une voiture de production, et donc de venir faire tomber les records établis par d’autres constructeurs.

Et justement, l’entreprise italienne a apporté un exemplaire de cette voiture de 1 900 chevaux sur l’Autodrome de Dubai comme expliqué dans le communiqué de presse. La vidéo publiée par le constructeur parle d’elle-même. Le 0 à 100 km/h est abattu en 1,86 seconde, à comparer aux 2,1 secondes réclamés par la Tesla Model S Plaid sur le même exercice. Sur le 0 à 60 mph, il faut compter 1,79 seconde pour la première et 1,9 seconde pour la seconde. Les voitures thermiques de production les plus rapides sont plus lentes sur ce même exercice, avec par exemple 2,3 secondes pour la Dodge Challenger SRT Demon et 2,4 secondes pour la Bugatti Chiron.

Un record de vitesse… pour s’arrêter

La Piningarina Battista se révèle également excellente sur l’exercice du freinage, puisqu’elle ne requiert que 31 mètres pour passer de 100 à 0 km/h. C’est un record pour une voiture électrique. À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid réalise ce même exercice en 32 mètres, ce qui est également excellent, puisque certaines voitures commercialisées réclament quasiment 40 mètres pour s’arrêter à cette vitesse.

Du côté de la vitesse de pointe, la Battista se « limite » à 350 km/h, quant la Rimac Nevera peut grimper jusqu’à 412 km/h, mais dans des conditions bien spécifiques. Dans le cas inverse, elle est limitée électroniquement à 352 km/h. Pour la vitesse maximale, c’est toujours les voitures thermiques qui détiennent les records, avec 483 km/h pour la Koenigsegg Jesko Absolut.

Contrairement à la Model S Plaid de Tesla vendue 138 990 euros et sans limite de production, la Pininfarina Battista sera réservé à quelques chanceux uniquement. En effet, commercialisée 2,64 millions d’euros en Europe. C’est plus que les 2 millions d’euros réclamés par Nevera pour les 150 exemplaires qui ont déjà tous trouvé preneur.

En termes d’autonomie, la Battista promet 476 km sur le cycle mixte WLTP européen, contre 600 km pour la Tesla et 550 km pour la Nevera. Mais sur circuit, là où ces bêtes pourront exprimer toute leur puissance, l’autonomie sera largement inférieure du fait d’une consommation extrême. En espérant qu’elles ne subissent pas les baisses de performance drastiques des Tesla et Porsche électriques utilisées sur un circuit de manière prolongée.

Rappelons également que même si ce sont des voitures électriques, ces dernières polluent tout de même lors de leur processus de fabrication, mais aussi lors de la recharge. Toujours moins qu’une voiture thermique équivalente, c’est certain, mais leur pollution dépend aussi de la taille de leur batterie et de leur consommation.

