Vous êtes en quête de la voiture électrique la plus rapide ? Notre sélection regroupe plusieurs véhicules testés par notre rédaction capable d’abattre le 0 à 100 km/h le plus vite possible.

Les trois voitures électriques les plus rapides

Dans cette sélection, le but n’est pas de vous inciter à devenir un Sébastien Loeb en puissance sur la route. Premièrement parce que c’est interdit pour votre sécurité et celle des autres, mais aussi parce que ce n’est pas le sujet de notre sélection. Ici, ce sont les voitures électriques réalisant le 0 à 100 km/h le plus rapidement qui nous intéressent.

Quel est l’intérêt de faire un comparatif des voitures électriques les plus rapides dans cette catégorie stricte ? Tout simplement parce que cette norme est désormais devenue une convention dans les essais de véhicules pour vous donner un ordre d’idée sur la puissance déployée. Même si cette valeur est un peu floue pour le néophyte, elle permet d’être assez ludique à comprendre. Plus le temps abattu est court, plus puissante est la voiture.

Si jamais avant de faire votre achat, vous voulez faire un état des lieux du marché, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleures voitures électriques de 2022. En préambule de votre achat, ceux qui souhaitent sécuriser leur acquisition, nous avons un papier réunissant les meilleurs traceurs GPS pour voiture. Bien entendu, notre sélection comprend des voitures que notre rédaction a pu tester même pour quelques instants.

Le classement des voitures électriques les plus rapides dans le monde

Modèle de voiture 0 à 100 km/h Aspark Owl 1,69 seconde Pininfarina Battista 1,86 seconde Rimac Nevera 1,97 seconde Tesla Model S Plaid 2,1 secondes Tesla Model X Plaid 2,6 secondes NIO EP9 2,7 secondes Porsche Taycan Turbo S 2,8 secondes Lotus Evija 3 secondes Audi RS e-tron GT 3,3 secondes Mercedes EQE 53 4MATIC+ 3,3 secondes

Tesla Model S (2021) La voiture électrique la plus rapide

Vous êtes familiers à l’univers des voitures électriques, vous n’avez pas pu passer à côté des véhicules Tesla. Le constructeur américain est une véritable référence en la matière avec une technologie plus avancée. Parmi les modèles les plus puissants, se distingue la Tesla Model S Plaid. C’est la berline orientée luxe du catalogue.

En termes de puissance, la marque affiche un 0 à 100 km/h atteints en 2,1 secondes avec un développement de 1020 chevaux. Au global, en termes de conduite, la Model S Plaid offre les meilleures prestations disponibles. Vous avez même droit à une autonomie théorique assez impressionnante avec un chiffre affiché de 600 kilomètres.

À bord, le système d’infodivertissement est toujours l’un des plus aboutis du marché. Ce qui vous permet d’avoir un planificateur de trajets des plus performants. Si la voiture n’était réservée qu’au public américain, elle fait son arrivée en France. Si elle a été la plus rapide jamais produite, elle est désormais devancée par la Pininfarina Battista.



Porsche Taycan Cross Turismo Porsche toujours au rendez-vous

Le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes

Le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes Les technologies embarquées

Les technologies embarquées Très confortable La plus chère

Déjà connu pour ses sportives luxueuses, le constructeur Porsche a entamé sa transition énergétique avec des modèles électriques. C’est le cas de la Taycan Cross Turismo que nous avons pu tester. Il s’agit d’une berline électrique luxueuse très performante, mais qui se paie au prix fort.

Au niveau des performances, la Porsche Taycan Cross est un peu moins véloce que certaines autres voitures du catalogue allemand. Le 0 à 100 km/h est réalisé en à peine 4,1 secondes grâce à un développement de 490 chevaux. À noter aussi 650 Nm de couple. L’autonomie constatée est de 452 kilomètres avec une immense consommation de 26,4 kWh/ 100 km.

La voiture pèse 2245 kilos, mais reste néanmoins véloce sur l’asphalte comme en dehors. Elle offre une bonne tenue de route grâce à une multitude de technologies d’aides à la conduite. Toutefois tous ces éléments se paient au prix fort. Le tarif d’entrée de la Porsche Taycan Cross Turismo commence à 101 255 00 pour la version sans options.

Pour en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre test de la Porsche Taycan Cross Turismo.



Audi RS e-tron GT (2021) Sportive et confortable

Sur le marché des thermiques, le constructeur allemand Audi est déjà une référence sur les sportives. Le domaine de l’électrique, le savoir-faire de l’entreprise est une nouvelle fois présent avec l’Audi RS e-tron GT. Cette cousine technique de la Porsche Taycan Turbo fait une véritable une démonstration technique en termes de puissance.

Lors de notre essai, nous avons pu constater un 0 à 100 km/h réalisés en 3,3 secondes. Pour réaliser cela, la voiture électrique développe 598 chevaux avec 830 Nm de couple. En termes de consommation, nous avons relevé une consommation moyenne de 23,5 kWh/ 100 km. Ce qui offre à l’Audi RS e-tron GT une autonomie totale de 472 kilomètres.

Toutefois, la voiture électrique ne sacrifie pas le confort de son habitacle au profit de sa sportivité. Le confort de conduite est assez remarquable avec des amortisseurs de qualité. Les différents modes mis à votre disposition permettent aussi d’étrenner la voiture sous toutes ses coutures. La technologie a tout de même un prix : 140 700 euros.

Si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre essai de l’Audi RS e-tron GT.



Kia EV6 GT La version sportive a du bon

Si les crossovers sont encore rares sur le marché de l’électrique ils ne sont pas inexistants. C’est le cas de la Kia EV6 GT que nous avons pu tester et est l’un des modèles les plus étonnamment véloces au sein de notre sélection. La voiture se présente d’abord avec des lignes agressives et élégantes. En son sein, l’habitacle se révèle confortable pour les passagers.

C’est sous le capot que la Kia EV6 GT révèle l’ensemble de son potentiel. La version justement nommée « GT » pour « Gran Turismo » dispose de 585 chevaux. Cela se traduit par un 0 à 100 km/h réalisés en 3,5 secondes. En termes d’endurance, la voiture électrique affiche une autonomie théorique de 424 kilomètres. La recharge rapide permet de faire 10 à 80 % en à peine 18 minutes sur un chargeur.

Surtout, il manque à la Kia EV6 GT un réel planificateur de trajets au sein du système de technologie. Un point faible assez important surtout au regard du prix affiché. En effet, la voiture électrique est disponible à partir de 72 990 euros.

Notre essai complet de la Kia EV6 GT est aussi disponible à la lecture pour en apprendre plus.



Une fois encore, le constructeur américain prouve sa qualité de conception avec une autre voiture électrique performante et véloce. La Tesla Model Y Performance se présente comme un SUV électrique pensé pour la famille, mais qui se distingue par des performances assez incroyables.

Sous le capot se trouve un moteur déployant 424 chevaux. Grâce à cela, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,7 secondes. Comme évoqué plus haut, ces performances sont assez étonnantes pour un SUV plus familial. Cette puissance n’est pas un handicap pour la route puis la tenue de la voiture est de bonne qualité. Le planificateur de trajets vous permettra de mieux gérer l’autonomie de la Tesla.

En l’occurrence, lors de notre test nous avons mesuré une endurance de 410 kilomètres à haute vitesse. Surtout, grâce au réseau de SuperChargeurs vous ne serez jamais pris au dépourvu. Ainsi, passer de 10 à 80 % d’autonomie en à peine 30 minutes de charge. Pour ce qui est de son tarif de départ, la Model Y Performance débute à partir 69 990 euros.

Si vous voulez en apprendre plus sur ce modèle, la lecture de l’essai de cette Tesla Model Y Performance est recommandée.



Volvo C40 Recharge Un SUV électrique version coupé

Sur le secteur des SUV électriques, trouver des voitures électriques à moins de 60 000 euros aussi performante relève de la mission impossible. La Volvo C40 Recharge Twin se présente comme une cousine technique de la XC40 Recharge. Elle aussi met l’accent sur le côté sportif du modèle, mais qui laisse beaucoup d’espace dans son habitacle.

Ce qui est intéressant dans cette version dite « Twin » est le boost de performances mis en place. Le moteur d’une puissance de 408 chevaux avec un couple de 660 Nm. Grâce à ces éléments, le 0 à 100 km/h est abattu en 4,8 secondes pour un véhicule de 2,2 tonnes c’est une sacrée prouesse. La motricité de la voiture est sans failles pour être dynamique en route et douce en ville.

Toujours dans le domaine des performances, notre essai du véhicule a permis de constater une autonomie de 441 kilomètres malgré une consommation un peu élevée. Ajoutez à cela un réseau de recharge fiable et vous avez entre les mains une voiture électrique performante sur le papier. En termes de prix, la Volvo C40 Recharge dans sa version Plus Twin commence à 57 200 euros moins les divers bonus écologiques.

Pour en apprendre plus sur ce modèle, nous vous conseillons la lecture de notre essai de la Volvo C40 Recharge.



BMW i4 La familiale véloce

Toujours sur le secteur des berlines électriques, une autre marque cherche sa part du gâteau : BMW. Le modèle i4 a un design proche des modèles thermiques commercialisés par l’entreprise. Surtout celle-ci est une voiture électrique à moins de 60 000. L’opportunité d’investir dans un modèle très performant.

Pour le rayon des performances brutes, le moteur de la voiture développe 340 chevaux ainsi qu’un couple de 430 Nm. Malgré des chiffres assez bas sur le papier, nous avons constaté un 0 à 100 km/h réalisés en seulement 5,7 secondes. Une puissance qui s’ajoute à une autonomie somme toute raisonnable affichée à 590 kilomètres. La consommation est-elle affichée à 16,4 kWh/100 km.

Au global ce véhicule entrée de gamme est une très bonne surprise. Si au lancement le réseau de recharge autoroutier était encore disparate, BMW revendique désormais plus de 65 000 stations partout dans l’Hexagone. En revanche, si vous voulez étoffer votre i4, sachez que les options intégrées sont très onéreuses.

Pour en apprendre plus, nous vous envoyons vers notre essai de la BMW i4.



Nio ET7 Le cas particulier de la Nio ET7

Un cas un peu particulier autour de cette voiture électrique puisque l’on parle d’un modèle qui est voué à sortir en France pour 2024. Toutefois, la Nio ET7 a pu être testée par Frandroid et nous a marqué grâce à des performances assez exceptionnelles ainsi qu’une bonne construction. La voiture offre des lignes sportives qui confirment sa catégorie de berline.

La voiture électrique est propulsée par un moteur de 652 chevaux. Une puissance développée qui vous permet de réaliser le célèbre 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Lors de notre essai, nous avons ainsi constaté que la puissance transmise aux roues souffrait d’un peu de latence. Malgré cela, la Nio ET7 n’est pas excellente dans les courbes et virages.

C’est surtout dans la promesse d’endurance que la Nio ET7 est attractive. L’autonomie promise de 1000 kilomètres est à tempérer, comptez plutôt 850 kilomètres. Sur une borne de recharge, la recharge de 10 à 80 % se réalise en 40 minutes. Pour le moment, la Nio ET7 n’est disponible que dans certains pays d’Europe à partir de 78 000 euros.

Notre essai complet de la Nio ET7 est aussi disponible à la lecture sur Frandroid.



Tout savoir sur les voitures électriques les plus rapides

Le 0 à 100 km/h : en quoi est-ce si important ?

Vous l’avez sans doute remarqué si vous lisez des essais de voitures électriques ou thermiques. La valeur pour mesurer la puissance d’une voiture est le temps réalisé pour aller de 0 à 100 km/h. Tout simplement c’est une mesure assez commune qui vous permet de mesurer la puissance brute de votre véhicule ainsi que sa capacité d’accélération. Bien qu’elle ne soit pas toujours juste, elle reste dans l’esprit commun la plus utilisée.

Pourquoi avoir une voiture plus puissante ?

Obtenir une voiture électrique puissante implique certes quelques surcoûts notamment au niveau de l’assurance. Cependant elle apporte un gros confort de conduite au quotidien. La montée en vitesse vous permettra d’abord de faire des dépassements en toute sécurité. Il en va de même pour les insertions dans les autoroutes. C’est donc une donnée très importante à considérer avant votre achat.

Quelle est la vraie voiture électrique la plus rapide du monde ?

Dans notre sélection plus haut, ce ne sont que les voitures électriques essayées ou prise en main par notre rédaction. En réalité, la voiture électrique la plus rapide du monde est l’Aspark Owl. Le véhicule d’origine japonaise n’a été produite qu’à 50 exemplaires au prix de 2,9 millions de dollars. Avec un moteur de 2012 chevaux, elle est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 1,69 seconde.

