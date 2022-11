Citroën s’inspire de Netflix pour révolutionner la location de voitures électriques

La firme aux chevrons dévoile l'offre "Citroën on demand", une formule de location flexible et sans engagement destiné aux voitures électriques. Les clients pourront se faire livrer leur véhicule directement chez eux et la garder le temps souhaité. Mais les tarifs sont très élevés.

Rares sont les clients aujourd’hui à acheter une voiture neuve au comptant. Plus de 80 % des véhicules neufs sont désormais financés, soit via un crédit classique, ou bien via des locations.

Il en existe plusieurs, mais les deux plus connues sont les LOA (location avec option d’achat) et les LLD (location longue durée). La différence entre les deux ? Pour la première, vous pouvez acheter votre voiture à la fin de votre contrat de location, pas pour la seconde.

Tout faire de son canapé

Mais pour offrir désormais plus de flexibilité aux clients, certains constructeurs changent les règles du jeu. C’est le cas de Citroën, qui vient de dévoiler une offre ultra-flexible baptisée « Citroën on Demand ».

Comme son nom l’indique, il est possible de choisir parmi les trois véhicules concernés par cette offre, la Citroën Ami ou la Citroën ë-C4 pour les électriques, la C3 pour le thermique, et de les louer sans engagement. C’est le client qui décide de son offre et de son abonnement selon une grille tarifaire pré-établie par Citroën.

Il peut choisir la durée de sa location de un à douze mois. Jusqu’ici, il n’y a rien de vraiment innovant puisque plusieurs captives peuvent proposer ce service aussi, mais là où Citroën se distingue, c’est que le client peut à tout moment changer la durée du contrat ou y mettre fin (moyennant un délai de prévenance de cinq jours). Et si le client souhaite conserver son véhicule, il peut poursuivre au mois le mois.

Comme dans toute location, le constructeur établit un kilométrage à ne pas dépasser pour ajuster le prix de la mensualité. Il peut choisir entre 850 et 2 350 km mensuel. Comble du « luxe », tout peut se faire de son canapé. Citroën a mis en place un site dédié où il est possible de choisir son modèle et sa formule de location. En quelques clics le tour est joué, et pour couronner le tout, moyennant un supplément de 250 euros, le véhicule peut même vous être livré à domicile.

Des prix vraiment très élevés

En revanche, concernant les prix, c’est plus avantageux que dans une agence de location, mais cela reste très cher. Par exemple, pour une Citroën ë-C4 sans engagement et avec un kilométrage mensuel de 1 350 km, cela vous coûtera 1 129 euros par mois, sans compter le dépôt de garantie de 2 258 euros.

Les clients préfèreront sans doute se tourner vers l’offre en cours concernant la Citroën ë-C4, avec une LLD sur 48 mois, sans apport, à 304 euros par mois et 10 000 km par an. Certes, il y a un engagement, mais le prix est nettement plus avantageux, sauf si vous n’avez pas besoin d’une voiture pendant 48 mois, mais seulement pour un laps de temps souhaité.

Citroën n’est pas le premier constructeur à proposer une offre de ce type. On peut aussi citer Nio, avec le lancement européen des ET5, ET7 et EL7. C’est également le cas pour Fiat avec la nouvelle 500 électrique.

