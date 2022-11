Citroën Ami en location longue durée à 19,99 euros par mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Ce petit quadricycle à moteur électrique (telle est sa dénomination officielle en France), fait un véritable carton auprès des jeunes, et son prix particulièrement attractif en location longue durée n'a sans doute pas fini de séduire les clients. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ?

Celle qui devait, à la base, faire un carton dans les flottes d’auto-partage, séduit finalement davantage les particuliers. Malgré un début de carrière un peu compliqué en raison de plusieurs défauts de conception, la Citroën Ami a trouvé son rythme de croisière et les séries spéciales s’enchaînent, et s’arrachent même comme des petits pains avec, parfois, un phénomène spéculatif étonnant !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, environ 25 000 Citroën Ami ont été vendues à travers le monde, dont environ 14 000 rien qu’en France. Le nouveau symbole de la micro-mobilité plaît aussi bien aux particuliers (des jeunes entre 14 et 18 ans en général) qu’aux professionnels grâce à une version Cargo très pratique. L’Ami, c’est aussi un prix d’ami, et Citroën communique sur une offre à partir de 19,99 euros par mois. Moins de 20 euros par mois pour une voiturette électrique ? Ça a tout l’air du bonne affaire, et nous allons regarder ça d’un peu plus près.

La Citroën Ami proposée à 19,99 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Bon, pour la Citroën Ami de toute façon, il n’y a pas de finition, mais uniquement des versions (six au total). Ce quadricycle se voulant le plus simple possible, les différentes versions ne sont pas forcément différentes de l’Ami « de base ». De série, nous retrouvons ainsi ces équipements :

Toit vitré transparent

Vitres latérales façon 2CV

Trois grands bacs de rangement sur la planche de bord

Chauffage et ventilation

Rangement bagage cabine côté passager

Recharge téléphone portable USB

Pour les modèles My Ami Colour, Pop ou encore Tonic, les changements sont avant tout esthétiques et pratiques plutôt que techniques. On retrouve notamment des stickers spécifiques, des renforts de boucliers avant et arrière ou encore quelques accessoires comme un petit crochet pour un sac ou un filet pour les bacs de porte.

Capable de parcourir jusqu’à 75 kilomètres avec une seule charge, la batterie lithium-ion bénéficie d’une capacité de 5,5 kWh (5,13 kWh utiles). Citroën annonce un temps de recharge de 3 heures sur une prise domestique classique ou avec un adaptateur type 2. La batterie n’est pas amovible, impossible donc de la ramener à la maison pour pouvoir la recharger, comme c’est le cas sur certains scooters électriques. La Citroën Ami bénéficie d’un petit moteur de 6 kW (soit environ 8 chevaux) pour mouvoir ses 485 kilos, batterie comprise. La vitesse maximale est limitée à 45 km/h.

Ce petit « quadricycle léger à moteur » ne nécessite pas de permis de conduire, en tout cas pas de permis B mais le permis AM (qui nécessite sept heures de formation), anciennement appelé BSR. La Citroën Ami est ainsi disponible pour les personnes âgées d’au moins 14 ans.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Citroën Ami ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 48 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 40 000 km au total. Citroën indique que l’offre à 19,99 euros par mois est soumise à un premier loyer de 3 444 euros, bonus écologique de 900 euros non déduit.

La Citroën Ami n’étant pas une voiture, elle ne bénéficie donc pas du bonus écologique que nous connaissons habituellement, à savoir 6 000 euros pour une voiture à moins de 47 000 euros. La Citroën Ami ayant une puissance de 6 kW, elle entre donc dans la règlementation suivante :

Puissance maximale nette du moteur égale à 2 kW (règlement UE 168/2013) ou 3 kW (directive 2002/24/CE)

Le montant de l’aide est de 250 euros par kWh d’énergie de la batterie sans dépasser 27 % du coût d’acquisition TTC augmenté du coût de la batterie si elle est louée. Le montant est plafonné à 900 euros.

Combien vous coûtera la LLD de la Citroën Ami ?

Sur quatre ans de location longue durée, votre Citroën Ami vous coûtera 3 483,53 euros. Citroën affiche son quadricycle à partir de 7 790 euros sur son site, bonus écologique de 900 euros non déduit. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 6 890 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 50,6 % du prix du modèle. C’est globalement la décote sur quatre ans pour ce type de véhicule, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer votre Citroën Ami à la fin du financement.

Comme pour les voitures, attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, même si la Citroën Ami est essentiellement faite à partir de plastique et de matériaux plutôt résistants dans l’ensemble, puisqu’elle était avant tout destinée à l’auto-partage.

Les éléments à retenir

Citroën offre plusieurs solutions de financement pour son Ami. Avec ou sans apport, sur 24, 36 ou 48 mois, avec 10 000 ou 15 000 km par an… Il est possible de moduler son financement comme on le souhaite. Les clients pourront aussi acheter comptant, sans se soucier de la restitution.

La Citroën Ami n’étant pas une voiture électrique, elle n’entre pas dans les critères d’éligibilité des Prêts Véhicules Vert que nous pouvons avoir au Crédit Agricole ou au sein d’autres banques avec des taux préférentiels. Cependant, il est toujours possible de financer son véhicule en banque via un prêt classique, même si les taux ont augmenté ces derniers mois. Comptez environ 4 % de taux d’intérêt chez la plupart des banques pour un financement complet sur 48 mois à hauteur du prix de la Citroën Ami une fois le bonus de 900 euros déduit. Les mensualités seront légèrement sous les 200 euros par mois.

Autre solution si vous ne voulez pas l’acheter ni la louer pour votre usage personnel : louez là quelques minutes. Dans le cadre du service d’auto-partage Free2Move, en optant pour la formule simple sans abonnement payant, la location coûte 0,39 euro la minute, 18 euros la première heure (ensuite neuf euros par heure, les heures suivantes). C’est extrêmement cher, d’où le fait que les clients préfèrent plus généralement opter pour un achat ou une LLD.

Free2Move propose aussi de louer la Citroën Ami directement sans engagement, ou bien sur 3, 6, 12, 18 ou 24 mois, avec un kilométrage mensuel prescrit. Il n’y a pas d’apport, mais les mensualités sont très élevées par rapport à Citroën. En effet, pour une Ami louée sans engagement (que vous pouvez restituer quand vous voulez donc), cela vous coûtera au minimum 330 euros par mois, avec 850 kilomètres par mois, sans compter l’assurance mensuelle à votre charge (environ 70 euros par mois hors bonus), le dépôt de garantie d’environ 400 euros et les frais d’adhésion de 695 euros.

