Voiture électrique : 5 modèles neufs disponibles à moins de 300 €/mois

Même avec les aides gouvernementales, les voitures électriques restent assez onéreuses. Mais avec les solutions de financement qui existent aujourd’hui, il est possible de s’offrir un modèle électrique pour des mensualités acceptables. Nous vous avons sélectionné 5 modèles en dessous de 300 euros par mois.

En début d’année, nous vous avions proposé notre sélection des 5 voitures électriques disponibles à moins de 100 €/mois. Elles n’étaient pas nombreuses, mais quelques modèles intéressants se dégageaient, dont notamment le très réussi MG ZS EV ou encore la reine des citadines électriques, la Renault Twingo E-Tech.

Un peu plus tard, nous avons augmenté le budget en passant entre 100 et 200 €/mois, avec des modèles plus polyvalents dans le lot comme l’Opel Mokka-e ou encore la Peugeot e-208.

Désormais, nous allons passer à la tranche encore au-dessus, à savoir celle située entre 200 et 300 €/mois. Un budget plutôt correct pour une bonne voiture électrique, de quoi même aller toucher certains modèles un poil haut de gamme.

Renault Mégane E-Tech électrique à partir de 260 €/mois

C’est LA nouveauté de l’année parmi les voitures électriques françaises. Nous avons eu l’occasion de l’essayer, et nous avons été pour le moins conquis par la nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique. Bien que tout ne soit pas parfait, l’électrique de la firme au losange possède de sérieux atouts pour devenir la voiture électrique la plus vendue en France.

L’autonomie est annoncée à 300 km WLTP pour le modèle concerné, à savoir la Mégane E-Tech EV40. Elle possède une batterie d’une capacité de 44 kWh et un moteur électrique d’une puissance de 130 chevaux.

Apport (bonus déduit) : 4 000 euros

Durée du financement : 37 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 260 euros

Coût total (apport + mensualités) : 13 360 euros

Renault Mégane E-Tech

Kia e-Niro électrique à partir de 269 €/mois

Le Kia Niro de nouvelle génération vient à peine d’être présenté, mais les offres de financement sont déjà disponibles. Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’essayer la voiture, mais sur le papier les chiffres sont intéressants, très intéressants même, avec une autonomie particulièrement bonne pour un usage vraiment polyvalent.

Kia propose son nouveau Niro avec une seule batterie pour le moment en France. Elle possède une capacité de 64,8 kWh et une autonomie de 463 km selon les estimations de la marque. Elle bénéficie d’un seul et unique moteur électrique de 204 chevaux.

Apport (bonus et prime à la conversion déduit) : 2 500 euros

Durée du financement : 49 mois

Kilométrage : 4 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 269 euros

Coût total (apport + mensualités) : 15 412 euros

Volkswagen ID.3 à partir de 279 €/mois

Il y a quelques semaines, l’offre autour de la Volkswagen ID.3 s’est fortement réduite en France, notamment en raison de la pénurie de composants, mais aussi des faibles volumes de vente de la petite batterie. La grosse batterie de 77 kWh a aussi disparu, pour le moment, du catalogue.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la Volkswagen ID.3 n’est disponible qu’avec une batterie de 58 kWh lui conférant une autonomie annoncée à 425 km. Elle est indexée à un moteur électrique d’une puissance de 204 chevaux. La voiture est uniquement disponible en finition « Active ».

Apport (bonus et prime à la conversion déduit) : 4 000 euros

Durée du financement : 37 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 279 euros

Coût total (apport + mensualités) : 14 044 euros

Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source : Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source Marius Hanin pour Frandroid

Hyundai Ioniq 5 à partir de 279 €/mois

Cousin technique de la Kia EV6, la Hyundai Ioniq 5 est une voiture électrique aboutie que nous avons pu prendre en main l’année dernière. Il s’agit d’un modèle plutôt haut de gamme à la dotation d’équipements correcte, mais la firme coréenne arrive à proposer son crossover sous le seuil des 300 €/mois.

La Ioniq 5 est disponible avec deux batteries, la plus petite faisant 58 kWh et la plus grande 73 kWh. Le modèle concerné par l’offre bénéficie de la plus petite, mais ce modèle revendique toutefois une autonomie de 384 km selon le cycle WLTP. L’ensemble est propulsé par une motorisation de 170 chevaux.

Apport (bonus déduit) : 4 820 euros

Durée du financement : 37 mois

Kilométrage : 3 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 279 euros

Coût total (apport + mensualités) : 14 864 euros

Citroën ë-C4 à partir de 289 €/mois

La Citroën ë-C4 est la cousine technique des Peugeot e-208 et autres DS 3 Crossback E-Tense. La berline électrique de Citroën met l’accent sur le confort et un style assez peu conventionnel.

Chez Citroën, le choix est simple, il n’y a qu’une seule batterie de disponible qui est annoncée à 50 kWh. Son autonomie est annoncée aux environs de 340 km avec une seule charge, mais les consommations relativement élevées, que nous avons pu relever lors de notre essai, ne permettent pas d’atteindre cette valeur en usage mixte. La voiture est motorisée par un moteur de 136 chevaux. L’avantage de cette offre par rapport aux autres, c’est que Citroën ne vous réclamera pas d’apport, celui-ci étant absorbé par le bonus écologique et la prime à la conversion.

Apport (bonus et prime à la conversion déduits) : 0 euro

Durée du financement : 48 mois

Kilométrage : 4 0 000 km (soit 10 000 km par an)

Mensualités : 289 euros

Coût total (apport + mensualités) : 13 872 euros

La Citroën ë-C4 // Source : Citroën France La Citroën ë-C4 // Source : Citroën France L’intérieur de la Citroën ë-C4 // Source : Citroën France Le coffre de la Citroën ë-C4 // Source : Citroën France

