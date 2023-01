Voitures électriques : la France est à la traîne sur les bornes de recharge, mais passe la seconde

Comme tous les mois, nous faisons le point sur le nombre de bornes de recharge pour les voitures électriques ouvertes au public en France. L'occasion de faire le point sur l'année 2022, qui a été très riche dans le domaine. Mais l'objectif des 100 000 bornes de recharge est encore loin d'être atteint.

En 2020, le gouvernement français souhaitait que le pays totalise plus de 100 000 points de recharge pour les voitures électriques à l’a fin de l’année 2021. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu, puisqu’au 31 décembre 2022, l’Avere France dénombrait « seulement » 82 107 points de recharge ouverts au public.

Une évolution favorable, mais qui loupe totalement l’objectif

À première vue, ce chiffre peut paraître décevant, puisque l’objectif n’est même pas atteint, alors que nous avons dépassé sa date depuis plus d’un an. Mais en réalité, la situation a énormément évolué ces 12 derniers mois, et dans le bon sens. En effet, on rappellera qu’au 31 décembre 2021, la France comptait 53 667 bornes de recharges, et 32 736 un an plus tôt, au 31 décembre 2020.

La dynamique s’est donc largement accélérée, avec 20 931 points de recharge installés en 2021 et 28 440 sur toute l’année 2022. Soit, une hausse de 53 % sur les 12 derniers mois. Et, en tant qu’usager régulier d’une voiture électrique sur de longues distances, nous pouvons confirmer cette croissance. On voit de plus en plus de stations de recharge, avec des bornes haute puissance sortir du sol, que ce soit sur les aires de services des autoroutes, mais aussi dans les centres commerciaux avec par exemple récemment Lidl.

Des bornes implantées de manière trop hétérogène en France

Le problème, c’est que les stations de recharge ne sont pas forcément implantées de manière homogène sur le territoire français. C’est notamment pour cette raison que l’Europe veut fixer la règle d’une station de recharge pour les voitures électriques toutes les 60 km. Mais nous sommes toutefois loin d’être mal loti, puisque « on dénombre en France environ 8 points de recharge ouverts au public pour 100 voitures électriques, contre 8 en Norvège, 7 en Allemagne et jusqu’à 69 aux Pays-Bas » selon un récent rapport.

Si l’on considère le classement du nombre de bornes de recharge relatif au kilomètre de route, c’est encore pire. La France compte ainsi 3,4 point de charge par km de route, contre 25 pour le Portugal, 26 pour l’Allemagne et 64 aux Pays-Bas. Parmi les pays d’Europe de l’Ouest, seule l’Espagne fait moins bien avec 1,6 bornes par km de route selon les données 2021 de l’ACEA.

Il y a toutefois encore beaucoup à faire pour atteindre les 100 000 bornes de recharge installées en France. Avec le rythme effréné du mois de décembre 2022 (près de 5 000 nouveaux points de charge mis en service), l’objectif pourrait être atteint d’ici moins de quatre mois. Précisons aussi que l’Avere France estime le besoin, « entre 175 000 à 215 000 points de recharge d’ici 2025 et entre 330 000 à 480 000 d’ici 2030« .

👋🎉 2023 🎇

Update réseaux de recharge 100+ kW France⚡️🚗

➡️Travail remarquable de l'ensemble des opérateurs

➡️ Décembre a été impressionnant 🚀👍 Graphiques interactifs ⏯️https://t.co/OVIU4UEC7mhttps://t.co/RNY9DqiuUI

(sélection des opérateurs dans la légende)

⬇️🧵 (1/2) pic.twitter.com/Zs1ptHtKsX — Bertrand Moreau (@Moreau12Moreau) January 2, 2023

Il ne faut toutefois pas que les opérateurs de charge ne perdent pas de vue la fiabilité des bornes car en décembre 2022, « les points de recharge supérieurs à 150 kW étaient disponibles, en décembre 2022, 76 % du temps » comme le précise l’Avere. Du côté des réseaux d’une puissance de plus de 100 kW, on peut voir sur le tweet de Bertrand Moreau que Tesla mène la tête en course, suivi par Ionity qui distance aisément Allego puis Total Energies.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.