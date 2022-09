Voitures électrique : la France compte 1 million de « bornes », mais où sont-elles ?

1 000 000 de points de charge pour véhicules électriques sont recensés en France, mais que cache réellement ce chiffre ? Faisons le point sur les différentes possibilités de recharge disponibles en France, à la fois pour la charge lente et rapide.

Les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires, avec des taux de vente qui approchent désormais les 15 % d’immatriculation de véhicules neufs. L’immense majorité des utilisateurs se charge à domicile au quotidien, cependant, lors des grands voyages, il est nécessaire de se brancher ailleurs.

Nous allons donc faire le point dans ce dossier sur les solutions de charge disponibles hors de chez soi, avec la charge rapide d’un côté, et la charge lente de l’autre. Nous présenterons quelques réseaux de charge et leurs caractéristiques, avant de parler du nombre de bornes ouvertes au public en France et en Europe. Sans plus attendre, faisons ensemble le point sur les solutions de recharge disponibles.

La charge rapide, une solution d’itinérance uniquement ?

La plupart des véhicules électriques disposent de deux modes de recharge : rapide (en courant continu), et lente (en courant alternatif). Ils se différencient par leur mode de fonctionnement et par la puissance de charge maximale acceptée.

Les charges en courant alternatif sont d’une puissance comprise entre 2 et 11 kW pour la plupart des véhicules, avec certains allant aujourd’hui jusqu’à 22 kW (Renault Zoé ou Mégane e-tech notamment). Concrètement, c’est ce mode de recharge qui est utilisé à domicile (avec une prise Type 2 côté voiture), et qui permet peu ou prou de récupérer la majorité de sa batterie en une nuit de charge sur une Wallbox. Sur une prise domestique toutefois, il faut tabler sur 20 à 40 heures de charge pour faire un remplissage intégral.

La charge rapide quant à elle s’effectue via un port Combo CCS (ou CHAdeMo pour certaines voitures), et offre des puissances allant jusqu’à plus de 250 kW pour les championnes de la charge rapide. Ainsi, avec une puissance vingt fois plus importante qu’en courant alternatif à domicile, la charge rapide est disponible sur des stations spécifiquement prévues à cet effet, déployées par des opérateurs de charge sur le territoire national.

Cette charge rapide est d’abord destinée à celles et ceux qui parcourent de grands trajets dépassant l’autonomie du véhicule, mais peut être utile pour les possesseurs de véhicules électriques n’ayant pas de solution de charge à domicile ou au travail. En effet, utiliser ponctuellement la charge rapide pour récupérer de quoi rouler toute une semaine en environ trente minutes est sans aucun doute acceptable pour quelqu’un qui ne possède pas de point de charge accessible au quotidien.

Bien entendu, le coût sera à prendre en compte, puisqu’il faut aujourd’hui compter environ 0,70 euro le kWh en charge rapide sur les différents réseaux, contre 0,17 euro à domicile. Cela est bien plus de quatre fois plus cher, mais c’est le prix à payer pour la rapidité et la disponibilité des bornes. Ces bornes et réseaux sont de plus en plus nombreux, mais est-ce toujours une bonne chose pour le client final ?

Des réseaux de recharge qui se multiplient, pour le meilleur comme pour le pire

Nous avons déjà dressé un état des lieux de la véritable jungle des cartes de recharge qui ne facilitent finalement, pas tant la vie des électro-mobilistes que cela. En effet, pour beaucoup, il est nécessaire de disposer de multiples badges pour s’assurer de pouvoir se recharger sur les différentes bornes disponibles.

Toutefois, cette variété a du bon, puisque les clients ont désormais plus de choix qu’il y a quelques mois. Cette concurrence des réseaux de recharge permet au conducteur de choisir celui qui sera le plus adapté en fonction de ses exigences, notamment pour les besoins de charge rapide.

Nous pouvons par exemple mentionner Ionity ou également Fastned, qui sélectionne des aires d’autoroute pour la grande majorité de ses stations de charge, ce qui permet de ne pas avoir de détour à effectuer pour se charger. De la même manière, les compagnies d’autoroute ont fait des appels d’offre pour que la plupart de leurs aires soient équipées en charge rapide, permettant à tout un chacun de se charger sans contraintes, et sans devoir quitter l’autoroute.

Tesla fait un peu figure d’exception face à la concurrence, puisque l’écrasante majorité de ses Superchargeurs sont situés en dehors des autoroutes. Cela a l’avantage de permettre aux locaux de se charger rapidement sans besoin d’utiliser des routes payantes, mais lorsque l’on traverse la France pour des vacances, force est de constater que les emplacements sont rarement idéaux.

Nous pouvons de plus noter une disparité au niveau des régions en ce qui concerne les points de charge disponibles (charge rapide comme charge lente), ce qui ne met pas chaque personne sur un pied d’égalité.

Près de 70 000 bornes de recharge ouvertes au public en France, mais plus d’un million de bornes disponibles

Le dernier baromètre de l’Avere-France de septembre 2022 recense près de 70 000 points de recharge ouverts au public (69 428 exactement au 31 août 2022). Sur les douze derniers mois seulement, ce chiffre a augmenté de 50 %, indiquant une accélération rapide de l’implantation des bornes en France.

Néanmoins, si la moyenne nationale est à 103 points de recharge pour 100 000 habitants, certaines régions sont bien moins loties que d’autres en termes de possibilités de charger son véhicule électrique. Outre la Corse et ses 400 points de recharge seulement, la région Centre-Val de Loire est la moins bien garnie de la métropole avec 2 781 points de recharge répartis en 1 301 stations.

Si l’on tient compte de la population de chaque région, en termes de densité de points de recharge, la région Pays de la Loire avec 86 points de recharge pour 100 000 habitants est celle qui est la plus en retard de la métropole. Au contraire, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses 116 points de charge pour 100 000 habitants fait figure d’exemple.

Concrètement, outre les disparités régionales, cela signifie qu’avoir un point de charge disponible ne sera pas garanti selon les périodes et endroits où vous vous trouvez. Certaines bornes comptabilisées dans ces quelques 70 000 points de recharge disponibles sont d’ailleurs difficiles d’accès, voire même inaccessibles à certaines heures (celles situées sur des parkings de commerces notamment).

La répartition actuelle des points de recharge par site d’implantation est aujourd’hui la suivante : 37 % sont sur des parkings, 32 % appartiennent à des commerces, 27 % sont sur la voirie, 3 % appartiennent à des entreprises, et 1 % sont considérées comme étant dans une autre catégorie non spécifiée.

Parmi les 70 000 points de recharge disponibles, l’écrasante majorité est destinée à la charge lente en courant alternatif (92 % du total). Les bornes de recharge rapide à 150 kW ou plus ne représentent quant à elles que 3 % des points de charge disponibles, soit 2 073 unités seulement. Les 5 % restants sont des bornes de recharge rapide avec une puissance strictement inférieure à 150 kW.

La recharge : c’est à la maison

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la France compte en moyenne autour de 103 points de charge pour 100 000 habitants. Ramené aux estimations du nombre de véhicules 100 % électriques en circulation (autour de 600 000 à la mi-2022), cela donne 8,6 véhicules 100 % électriques par borne de recharge pour la France. Nous pourrions alors imaginer qu’il est difficile, voire impossible de se recharger avec si peu de bornes pour autant de voitures, mais cela serait oublier la manière principale de se recharger : à domicile.

En effet, Enedis a communiqué récemment sur les chiffres relatifs à la recharge dont ils disposent, et le constat est sans appel : 89 % des utilisateurs de véhicules électriques effectuent leur recharge principale à domicile. En outre, si seuls 70 000 points de charge sont disponible et ouverts au public, l’immense majorité des points de charge en France sont privés, puisque plus d’un million de points de charges sont recensés par Enedis en avril 2022. Moins de 7 % des points de charge de l’hexagone sont alors ouverts au public. Dit autrement, plus de 93 % des points de charge sont sur des sites privés, appartenant soit à des particuliers, soit à des entreprises.

Conclusion

Le nombre de véhicules électriques en circulation continue d’augmenter malgré un marché automobile en berne depuis de longs mois, et comme le montre le baromètre de l’Avere, l’implantation des bornes de recharge ne faiblit pas. En Europe comme en France, la tendance s’accélère, bien que des disparités persistent. En effet, les Pays-Bas, la France et l’Allemagne possèdent aujourd’hui les deux tiers des bornes disponibles dans l’Europe des 27.

L’évolution du nombre de véhicules électriques à recharger pose certaines questions, notamment sur la capacité des réseaux en place à absorber la consommation supplémentaire, ou bien sur la disponibilité des bornes de recharge lors des grands trajets. Pour aller plus loin, notre guide dédié aux néophytes dans le monde de la voiture électrique est là pour vous aider à y voir plus clair, avant d’éventuellement franchir le pas de la mobilité propre.

