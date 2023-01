Cette voiture électrique très pratique devrait devenir la meilleure amie des jeunes parents

La marque chinoise Arcfox, filiale du groupe BAIC, lève le voile sur sa Kaola, une voiture électrique qui fera le plaisir des nouveaux parents. Pensé pour les bébés, cette voiture se dote de nombreuses fonctionnalités garantissant confort et sécurité pour toute la famille.

Lorsque la famille s’agrandit, c’est toujours un véritable bouleversement. Et généralement, c’est le moment de changer de voiture, afin d’opter pour un modèle plus spacieux afin de transporter les affaires de bébé et pouvoir l’installer plus facilement à l’arrière. Mais alors que l’offre est aujourd’hui pléthorique sur le marché, il est parfois difficile de faire un choix. Voilà qu’une marque chinoise débarque avec un nouveau modèle qui pourrait changer la donne.

Un monospace pensé pour les bébés

Baptisé Kaola (et non Koala), ce monospace vient d’être dévoilé par Arcfox, un constructeur encore méconnu faisant partie du groupe chinois BAIC, qui possède plusieurs co-entreprises avec Hyundai et Mercedes notamment. Très différente des autres modèles de la gamme, à savoir les αS et αT, cette nouvelle arrivante joue la carte de la jovialité, avec son style qui la fait ressembler à un véritable jouet.

Affichant des faux airs de Volkswagen ID.3, le monospace électrique adopte des lignes épurées et aérodynamiques, avec ses poignées de portes intégrées à la carrosserie et sa calandre pleine. On notera également la présence de jantes conçues pour réduire la résistance à l’air, même si le Cx n’a pas été révélé par le constructeur pour l’instant. Mais si au premier abord, cette voiture semble plutôt conventionnelle, il faut jeter un oeil aux portes pour remarquer une petite subtilité.

En effet, si le côté conducteur est équipé de portes battantes classiques, le côté passager se dote d’une porte coulissante pouvant s’ouvrir sans les mains. Ainsi, l’accès aux places arrière est plus facile, afin d’installer un bébé dans son siège. Par ailleurs et comme l’explique Car News China, un capteur détecte l’arrivée des parents et ouvre automatiquement la porte, tandis que le siège arrière se tourne pour faciliter l’installation.

Si la plupart des marques se font la guerre à celle qui aura le plus grand écran, comme Aehra avec son SUV pouvant se transformer en salle de cinéma, ce n’est pas le cas de cette Arcfox Kaola. En effet, quasiment aucune image de la planche de bord n’a été montrée, et le constructeur se contente d’évoquer un grand écran permettant de surveiller les enfants à l’arrière mais également de les prendre en photo. Le système d’info-divertissement est également doté d’un calendrier intégré, permettant notamment d’enregistrer tous les rendez-vous médicaux pour la maman ainsi que le bébé.

De nombreux capteurs surveillent le sommeil de ce dernier, et permettent de moduler la climatisation et le système audio, dont le son peut être envoyé uniquement à l’avant lors de la sieste. Au contraire, si les petits sont agités, la voiture diffuse une musique apaisante et ajuste la luminosité. Les nouveau-nés sont aussi confortablement installés dans un siège bébé conçu sur-mesure pour la voiture. Enfin, un capteur est capable de détecter quand la couche est pleine, tandis que l’air est évacué à l’extérieur pour limiter les mauvaises odeurs.

Des fonctionnalités pratiques

Bien sûr, les parents profitent de nombreux rangements, dont un espace permettant d’installer quatre biberons. La température peut alors être contrôlée directement via le smartphone. La nouvelle Kaola intègre également une table à langer ainsi que des rideaux permettant à la maman d’allaiter en toute discrétion. Enfin, le siège passager peut s’incliner à 180 degrés afin de permettre à cette dernière de se reposer.

La voiture est dotée d’un système d’air conditionné permettant de filtrer les germes, bactéries et pollens ainsi que de lampes UV intégrées tuant également les virus sur les surfaces. Enfin, l’airbag rideau a été spécialement conçu pour la sécurité des nouveau-nés, grâce à un volume plus important.

En revanche, aucune information sur les dimensions, et notamment le volume de coffre n’ont été dévoilées par Arcfox pour l’instant. L’entreprise chinoise n’a pas non plus annoncé les caractéristiques techniques de son monospace, qui embarque une motorisation électrique. Si l’on ne sait pas encore quant il sera commercialisé, le marché chinois sera bien sûr servi en priorité.

Il n’est toutefois pas exclu que la Kaola arrive un jour en Europe, alors que de plus en plus de marques asiatiques font leur arrivée chez nous. C’est notamment le cas de VinFast, BYD, Nio ou encore XPeng, sans parler de MG qui devrait se faire une belle place avec sa MG 4, rivale directe de la Renault Mégane E-Tech.

