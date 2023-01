Citroën Ami : une nouvelle concurrente arrive, fabriquée en France et « responsable »

Une nouvelle micro-voiture électrique et française, concurrente de la Citroën Ami, arrive. Son nom ? La Kate K1. Il s'agira du second modèle du nouveau constructeur français de petites voitures électriques Kate, l'entreprise qui vient de racheter le constructeur Nosmoke avec sa magnifique voiture électrique de plage.

Si vous suivez avec assiduité l’actualité automobile, vous n’êtes sans doute pas passé à côté d’un petit changement autour du constructeur Nosmoke. En effet, le constructeur français qui produit la Mini Moke vient de passer entre les mains de Kate, et son modèle phare change de nom et devient Kate Original. Il s’agit d’une voiture électrique pensée pour les bords de mer.

Ce changement de nom nourrit aussi de nouvelles ambitions. En effet, Kate récupère tout l’outillage industriel de Nosmoke dans les Deux-Sèvres, et profite également de la bonne santé financière de l’entreprise pour développer un nouveau modèle officialisé via un premier teaser.

L’essor des micro-citadines 100 % électriques

Classée dans la catégorie des micro-voitures électriques et développée sous le nom de code Kate K1, cette micro-citadine se rêve en digne concurrente de la fameuse Citroën Ami.

À l’heure des SUV électriques et autres modèles toujours plus imposants, Kate souhaite aller à l’essentiel en proposant un nouveau modèle électrique qui répond aux besoins de mobilités des Français, et notamment pour les courts trajets.

L’essor des micro-citadines en France a pris de l’ampleur il y a quelques années avec la Citroën Ami. Il s’est accentué avec l’arrivée de plusieurs nouveaux modèles de ce type, à l’image de la XEV Yoyo que nous avons essayée il y a peu, ou encore la présentation très prochainement de la Ligier Myli, une petite voiture française 100 % électrique et sans permis.

La K1 s’inscrira dans ce segment d’après le PDG et co-fondateur de Kate, Matthias Goldenberg : « Nous sommes réellement convaincus que les SUV deux tonnes, qu’ils soient thermiques ou même électriques, ne sont pas l’avenir de la mobilité au quotidien. Utilisée pour les trajets quotidiens, la voiture de demain sera légère, propre et économe en énergie et offrira une protection égale pour conducteurs, passagers et autres usagers de la route ».

Deux versions au programme ?

Le constructeur n’a pas encore donné de précisions techniques concernant ce modèle, mais il y a néanmoins quelques indices dans le communiqué, notamment lorsque l’entreprise rappelle que « 98 % des déplacements quotidiens sont inférieurs à 80 kilomètres ». On imagine alors que ce modèle devrait proposer environ 100 km d’autonomie dans sa version de base.

La marque parle d’une « micro-voiture responsable et durable, fabriquée en France dans les meilleures conditions industrielles et éthiques » sans donner plus de précisions. Sûrement une pique envoyée à la Citroën Ami, fabriquée au Maroc et non pas en France.

Comme souvent dans ce segment, les constructeurs proposent plusieurs versions pour répondre à plusieurs besoins, notamment pour les adolescents qui ne sont pas encore titulaires du permis de conduire. Ainsi, la Kate K1 pourrait être proposée en deux versions : la première en quadricycle léger, accessible sans permis avec une vitesse de pointe limitée à 45 km/h, et la seconde en quadricycle lourd avec une puissance et une vitesse supérieures, accessible à partir de 16 ans avec le permis B1.

L’offre pourrait être calquée sur celle de Mobilize, la nouvelle marque du groupe Renault, avec la Duo, la remplaçante de la Renault Twizy. Dans ce cas, la Kate K1 prendrait un léger avantage sur la Citroën Ami qui, elle, reste limitée à 45 km/h et se cantonne à la catégorie des quadricycle léger. La présentation de la Kate K1 est attendue cet été.

