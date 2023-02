La marque chinoises Feifan, aussi connue sous le nom de Rising Auto, lève le voile sur sa nouvelle F7, une berline électrique chassant sur les terres de la Tesla Model 3. Compatible avec l'échange de batterie, elle demande moins de trois minutes pour une "recharge" complète.

Alors que le marché européen commence à être envahi par les marques chinoises comme MG, BYD ou encore Xpeng et Nio, un nouvel acteur pourrait à son tour faire son arrivée. Il s’agit de Rising Auto, une jeune marque fondée en 2021 également connue sous le nom de Feifan. Pour l’heure uniquement commercialisée dans son pays natal, la marque pourrait à son tour tenter sa chance chez nous un peu plus tard.

Une nouvelle berline électrique

En septembre dernier, le constructeur levait le voile sur sa toute première voiture, qui prenait alors la forme d’un SUV électrique connu sous le nom de R7 et annoncé dès 2021 par le concept ES33 dévoilé lors du salon de Shanghai. Quelques mois plus tard, Feifan revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau modèle. Il s’agit cette fois-ci d’une berline, sobrement baptisée F7.

Comme l’annonce le communiqué de SAIC Motor, maison-mère de la marque qui possède également MG, cette nouvelle arrivante vient tout juste de commencer sa production en Chine, au sein de l’usine située à Lingang. Affichant une longueur de cinq mètres tout pile pour 1,95 mètre de large et 1,49 mètre de haut, la berline électrique chasse alors directement sur les terres de la Tesla Model S.

Au premier abord, cette nouvelle F7 affiche un style assez proche de celui de la Nio ET7, dont nous avons eu la chance de prendre le volant quelques mois plus tôt. Certains pourraient également remarquer une silhouette rappelant celle de sa rivale américaine. Quoi qu’il en soit, un important travail a été effectué sur l’aérodynamisme, alors que la voiture affiche un Cx de seulement 0,206, se rapprochant ainsi de la Mercedes EQS et ses 0,20.

Si elle est dotée de poignées intégrées à la carrosserie, elle fait toutefois l’impasse sur les rétroviseurs caméras. La berline affiche un empattement plutôt généreux de 3 mètres, permettant d’accueillir jusqu’à cinq passagers à son bord, dans un poste de conduite qui n’est pas sans rappeler celui des Mercedes EQS et EQE. Nous retrouvons en effet une immense dalle numérique de 43 pouces très proche de l’Hyperscreen des berlines allemandes.

Une recharge express

À l’arrière, les occupants peuvent profiter d’un écran plus classique de 8 pouces tandis que la voiture est équipée d’un système audio avec pas moins de 16 haut-parleurs. On ne sait en revanche pas si l’écran tactile est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Basée sur une plateforme maison et un châssis en aluminium comme le précise le site TechGoing, la nouvelle Feifan F7 se décline en propulsion et avec quatre roues motrices. La puissance est alors comprise ente 250 et 400 kW (entre 340 et 544 chevaux) pour un couple atteignant les 700 Nm.

Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,7 secondes sur la version la plus performante, contre 3,2 secondes pour la Tesla Model S standard. Si la capacité de la batterie n’a pas été précisée, le site It Home précise que l’autonomie est affichée à 666 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Il faut alors plutôt tabler sur 566 kilomètres WLTP. Le temps et la puissance de recharge n’ont pas été annoncés, mais on sait que la berline sera compatible avec l’échange de batteries.

Une technologie inaugurée par Nio en Chine et en Europe, mais également développée depuis peu par le groupe SAIC, qui permet alors de repartir avec une voiture pleine en seulement deux minutes et demi. À noter que la nouvelle Rising Auto F7 est également doté du système de conduite semi-autonome Rising Pilot, se limitant probablement au niveau 2. Celui-ci est rendu opérationnel grâce à une puce Nvidia Drive Orin offrant une puissance de 254 TOPS et 32 capteurs. La voiture n’est en revanche pas dotée de LiDAR comme les Nio ET7 et autres Volvo EX90.

Les première livraison de la berline électrique débuteront au mois de mars, alors que les commandes sont déjà ouvertes. Si les tarifs ne sont pas encore connus, l’acompte nécessaire à la réservation est de seulement 77 yuans, soit l’équivalent de 10 euros. Les premiers clients pourront profiter de l’échange de batteries ou encore de l’utilisation de la conduite semi-autonome à vie. Si aucune information quant à une commercialisation en Europe n’a été dévoilée, cette possibilité n’est pas à exclure.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).