Maserati se lance à fond sur la voiture électrique avec ce SUV technologique et survitaminé

Vous le savez sans doute si vous lisez régulièrement nos lignes, les voitures thermiques seront interdites à la vente en Europe à partir de 2035. Si la plupart des constructeurs, comme Volkswagen ou Renault n’y voient aucun inconvénient, certains en revanche tentent de trouver des alternatives à l’électrification, comme le carburant synthétique. C’est notamment le cas des marques haut de gamme comme Porsche et Ferrari. Mais toutes ne sont pas de cet avis.

Une nouvelle version

Maserati par exemple. La firme italienne n’est en effet pas opposée à l’électrification, bien au contraire. En fin d’année dernière, elle a même levé le voile sur sa première voiture électrique, la Granturismo Folgore. Une rivale de la Tesla Model S Plaid qui affiche une puissance allant jusqu’à 1 200 chevaux sur le papier, mais avec une autonomie un peu décevante.

Quelques mois plus tard, le constructeur revient sur le devant de la scène, à l’occasion du salon de Shanghai, qui a ouvert ses portes ce mardi 18 avril et jusqu’au 27 avril prochain. Et il n’est pas venu les mains vides, puisqu’il a apporté un tout nouveau modèle avec lui : le Grecale Folgore. À vrai dire, il n’est pas totalement inédit, puisqu’il s’agit là encore d’une version électrique d’un modèle existant, lancé l’an dernier.

Cette variante reprend donc le style du SUV que l’on connaît déjà bien, mais se distingue par quelques éléments spécifiques, comme la teinte Rame Folgore, ainsi que des badges et ses étriers de freins exclusifs. Des jantes de 19 à 20 pouces viennent compléter la dotation. Maserati évoque un Cx (coefficient de trainée aérodynamique) compétitif, sans toutefois donner de valeur exacte. Il en profite pour préciser que les éléments aérodynamiques spécifiques à cette version sur la berline améliorent ce dernier de 7 % par rapport à la version thermique.

Avec une longueur affichée à 4,87 mètres, le nouveau Maserati Grecale Folgore se situe entre les Tesla Model Y et Model X, bien qu’il chasse plutôt sur les terres du premier. Il mesure 1,95 mètre de large pour 1,65 mètre, ce qui en fait tout de même un beau bébé, et surtout un modèle conçu pour un usage familial. Son empattement de 2,90 mètres est quant à lui plutôt généreux, tandis que son coffre de 535 litres est nettement plus petit que celui de 854 litres de son rival américain. D’autant plus qu’au frunk n’est mentionné par le constructeur.

À bord, la présentation reste identique à celle du SUV standard, puisque nous retrouvons notamment un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, associé à un second situé en dessous et mesurant 8,8 pouces. Ce dernier permet notamment de régler la climatisation. Un combiné d’instrumentations numérique de 12,3 pouces vient compléter l’ensemble. À noter que la sellerie est composée d’ECONYL, un matériau issu de filets de pêches récupérés en mer et recyclés.

Une puissance plus raisonnable

Contrairement à d’autres constructeurs, Maserati ne propose qu’une seule version sur son Grecale Folgore. Ainsi, le SUV électrique embarque un moteur de 410 kW, ce qui équivaut à environ 557 chevaux pour 820 Nm de couple, répartis entre les quatre roues. Des valeurs bien plus raisonnables que celles de la Granturismo Folgore, qui annonce 1 200 chevaux, mais qui n’en développe en réalité que 761 chevaux en raison de sa batterie trop peu puissante.

Pour rivaliser avec la Tesla Model X,le constructeur italien annonce un 0 à 100 km/h abattu en 4,1 secondes et le 0 à 200 km/h en 16,1 secondes. Pour mémoire, la Granturismo réalise le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes. Un temps qui devrait tourner autour des 3 secondes pour le Grecale. La vitesse maximale est quant à elle de 220 km/h comme le précise le constructeur dans son communiqué.

Celui-ci embarque une batterie de 105 kWh, une très grande capacité qui n’est pas forcément indispensable, comme nous l’avions déjà expliqué. Le constructeur annonce une autonomie de 500 km sur le cycle mixte d’homologation européen WLTP. C’est mieux que celle de la Granturismo, qui ne dépasse pas les 450 kilomètres. La consommation est annoncée à 23,6 kWh / 100 km.

À noter que le Grecale se contente d’une architecture 400 volts (contrairement à la berline en 800 volts), qui devrait limiter la puissance de charge et allonger le temps passé à la borne. Dans la pratique, la recharge rapide est limitée à 150 kW, avec 29 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie. C’est bon, sans être excellent, puisque la Hyundai Ioniq 6 réalise le 10 à 80 % en 18 minutes, et la Tesla Model 3, le même exercice en 25 minutes environ.

Mais la firme n’a pas donné plus de détails pour le moment. Au total, quatre modes de conduite seront proposés, dont un permettant d’optimiser l’autonomie lorsque la batterie passe sous les 16 %. La vitesse étant bridée à 130 km/h et la réponse de l’accélérateur est réduite. Le SUV est livré de série avec la suspension pneumatique ainsi que le pré-conditionnement de la batterie.

Aucune date de lancement n’a encore été annoncée, mais le SUV électrique devrait arriver avant la fin de l’année. Il faudra sans doute compter au moins 80 000 euros pour cette version.

