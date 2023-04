Voiture électrique : la recharge en 10 minutes deviendra (presque) réalité en 2023 grâce à cette batterie

Le constructeur chinois Li Auto dévoile ses plans pour l'avenir et annonce l'arrivée de la recharge en 10 minutes sur ses futures voitures électriques. Enfin, presque. Une prouesse rendue possible par l'implantation de la batterie Qilin CTP 3.0 conçue par CATL disponible dans certaines voitures vendues en Europe. Au programme : une puissance de recharge phénoménale de 480 kW. On vous explique ce que ça signifie en pratique.

De nombreux nouveaux acteurs commencent à faire parler d’eux dans le monde de l’automobile, venus notamment de Chine. On pense par exemple à Nio, Xpeng ou encore BYD, mais également à MG qui connaît un succès grandissant chez nous. Ce qui ne plaît pas forcément aux spécialistes, qui craignent cette invasion. Mais dans l’Empire du Milieu, d’autres marques se développent également, même si elles sont encore méconnues chez nous. C’est notamment le cas de Li Auto, un jeune constructeur chinois fondé en 2015.

Une recharge éclair

Ce dernier a lancé son premier modèle en 2019 puis un second l’an dernier, embarquant une motorisation hybride rechargeable offrant une grande autonomie de 1 200 kilomètres. C’est plus que ce que prévoit Toyota avec ses PHEV pour les prochaines années. Mais la firme chinoise ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Elle profite du salon de Shanghai pour dévoiler ses très prometteurs plans pour l’avenir, dans un communiqué tout juste publié.

Si aucune nouvelle voiture n’a encore été dévoilée, le constructeur annonce l’arrivée d’un modèle inédit, qui sera le premier de la gamme à embarquer une motorisation 100 % électrique. Et pas question de faire dans la demi-mesure pour ce véhicule, qui devrait voir le jour avant 2025. Car ce dernier devrait pouvoir être rechargé en seulement 10 minutes.

Un tour de force qui s’explique grâce à l’utilisation de la batterie Qilin CTP 3.0 développée par le géant chinois CATL. Celle-ci est en mesure d’offrir une autonomie de 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui équivaut à environ 850 kilomètres WLTP. Mais ce n’est pas tout, car elle peut aussi récupérer 400 kilomètres d’autonomie en une dizaine de minutes.

Attention toutefois puisque Li Auto n’a pas confirmé l’autonomie et la capacité de la batterie. Il est alors possible qu’on ne soit pas en présence d’une autonomie de 1 000 kilomètres, mais un chiffre plus faible. Les 1000 km peuvent être atteints avec la batterie Qilin, mais avec des grosses batteries de 140 kWh environ. Si l’on regarde la vidéo publiée par la marque à l’occasion de cette annonce, on peut estimer une autonomie d’environ 750 km.

10 minutes pour passer de 10 à 70 % ?

De plus, avec sa densité énergétique de 255 Wh/kg, elle serait plus dense de 13 % par rapport aux cellules 4680 de Tesla, mais deux fois moins que la toute nouvelle batterie de CATL pensée pour les avions. C’est la toute première fois que cette batterie est intégrée dans une voiture de série, comme le confirme CATL sur Weibo. Celle-ci affiche une puissance de recharge de 4C, ce qui équivaut à quatre fois sa capacité. Et justement, l’entreprise annonce une puissance de 480 kW.

On imagine alors une batterie d’une taille de 120 kWh, avec une autonomie proche des 700 ou 800 km sur le cycle CLTC chinois. Ce qui voudrait dire qu’il faudrait seulement 10 minutes pour passer de 10 à 60 voire 70 % de batterie. Cette voiture ferait alors mieux que la nouvelle Xpeng G6 prévue pour arriver en Europe. Cette dernière récupère 300 km d’autonomie en 10 minutes.

Il ne s’agit donc pas de 10 minutes pour passer de 10 à 80 %. Pourtant, c’est ce qui avait été annoncé par CATL lors de l’annonce de sa batterie en juin 2022. On imagine que la courbe de recharge adéquate n’a pas encore été trouvée, afin de ne pas endommager la batterie lors de ces recharges ultra-rapides.

De nombreux projets

Si cette batterie vous dit quelque chose, c’est normal, car elle équipe déjà des voitures de production. Il s’agit des nouvelles Zeekr 001 et 009, mais qui ne sont quant à elles pas dotées de la recharge ultra-rapide comme ce sera le cas pour le futur véhicule électrique de Li Auto. La Zeekr 001, qui arrive en Europe cette année, annonce toutefois 1 000 km d’autonomie dans une version spéciale et imitée. La future voiture de Li Auto sera équipé d’une architecture 800 volts, comme les Hyundai Ioniq 6 et autres Kia EV6. Ce qui n’est pas le cas de la Zeekr 001 qui se limite au 400 volts.

Mais pour que cette batterie tienne ses promesses en termes de temps de charge, il va falloir une borne très puissante. C’est pour cela que le constructeur travaille également au lancement de la sienne, qui devrait délivrer jusqu’à 480 kW comme l’explique le site chinois CNEVPost. Cette prise rapide rivalisera directement avec celle développée par Xpeng et devrait mettre au tapis les Superchargeurs Tesla avec leurs 250 kW.

Au total, pas moins de 25 stations équipées de ces bornes seront ouvertes à titre expérimental d’ici à la fin du mois de mai. Elles seront accessibles à tous les propriétaires de voitures électriques, quelle que soit la marque. 300 stations devraient être construites pour la fin de l’année, principalement au bord des autoroutes. Logiquement, la Chine devrait être servie en premier, alors que 3 000 stations sont prévues à l’horizon 2025.

À cette date, cinq modèles 100 % électriques seront également lancés, et le premier sera donc équipé de la Qilin CTP 3.0. Li Auto en a aussi profité pour dévoiler la dernière version de son système de conduite autonome AD Max 3.0. Ce dispositif sera gratuit et capable de fonctionner sans cartes de haute précision, contrairement à la future Volvo EX90 et son Google HD Maps. Li Auto ne donne pas plus de détails, notamment sur la présence ou non d’un capteur LiDAR.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).