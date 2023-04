Pourquoi ce nouveau SUV électrique se recharge ultra-rapidement… uniquement en Chine

Le constructeur chinois Xpeng lève le voile sur sa dernière création en date, le G6. Un SUV électrique qui repose sur une toute nouvelle plateforme et rivalise frontalement avec le Tesla Model Y. Il peut encaisse une puissance de charge incroyable de 480 kW, pour se recharger très rapidement, mais bien trop pour nos infrastructures européennes.

Si vous ne connaissez pas encore Xpeng, vous ne devriez pas tarder à en entendre beaucoup parler. Et pour cause, la firme chinoise fondée en 2014 se développe à vitesse grand V depuis quelques années, et commence même à envahir l’Europe. Ce qui ne plaît pas vraiment aux spécialistes et aux grandes instances, qui ont dévoilé des mesures pour protéger notre industrie. Chez nous, le constructeur commercialise déjà ses P5, P7 et G9, et continue à enrichir sa gammme.

Croqueur de Model Y

C’est ainsi que Xpeng a profité du salon de Shanghai, qui se tient actuellement jusqu’au 27 avril prochain pour lever le voile sur sa toute dernière création en date. Il s’agit du G6, un SUV électrique qui chasse directement sur les terres du Tesla Model Y. Les deux affichent en effet des dimensions similaires, avec une longueur de 4,75 mètres, 1,92 mètre de large et 1,65 mètre de haut pour le Chinois.

Celui-ci affiche un design dans la même veine que les autres modèles de la marque, avec sa face avant traversée par une bande lumineuse, qui surplombe une calandre pleine. Les lignes sont très épurées et conçues pour optimiser l’aérodynamisme. Mission réussie, alors que le communiqué de Xpeng annonce un Cx (coefficient de trainée) de seulement 0,248. C’est légèrement plus que les 0,24 du Model Y.

À bord, la présentation reste classique, mais moderne, puisque nous retrouvons un large écran tactile de 15 pouces, qui nous rappelle aussi celui de son rival américain. On ne sait en revanche pas s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La voiture est également équipée du système Xmart OS 4.0, qui fait notamment appel à l’intelligence artificielle. Il inclut notamment une assistance vocale, comme le précise le site Electric Cars Report.

Le nouveau Xpeng possède un empattement de 2,89 mètres, qui annonce une belle habitabilité pour les occupants. En revanche, le constructeur n’a pas donné d’informations en ce qui concerne le volume de coffre. On sait que les sièges sont chauffants et ventilés, et qu’ils sont réglables électriquement. Ils sont également recouverts de silicone organique et de microfibre, des matériaux résistants aux tâches, anti-bactériens et faciles à nettoyer.

Une recharge incroyable

Pour le moment, Xpeng ne communique pas encore sur les performances de sa voiture, mais le site It Home évoque plusieurs versions à deux et quatre roues motrices, affichant des puissances de 218 kW (environ 296 chevaux) et 358 kW (environ 486 chevaux). En revanche, on sait que le SUV électrique est équipé d’une batterie SiC, qui utilise du carbure de silice. Si sa capacité n’a pas été annoncée, on sait qu’elle est associée à une architecture 800 volts.

Résultat, la charge se fait très rapidement, puisqu’il est possible de récupérer jusqu’à 300 kilomètres en seulement 10 minutes (soit l’équivalent du 10 à 50 %). Il est question d’une puissance de recharge de 480 kW. Un chiffre record, mais qui ne pourra pas être atteint en Europe. Chez nous, les bornes les plus performantes se cantonnent à 400 kW chez Fastned et Circontrol.

En revanche, le SUV est taillé sur-mesure pour la nouvelle borne dévoilée par Xpeng en août dernier, qui délivre… 480 kW, mais aussi la toute nouvelle de Nio qui pourrait être disponible en Europe. Soit quasiment deux fois plus que les Superchargeurs Tesla, bridés à 250 kW. Le nouveau Xpeng G6 revendique une autonomie de 755 kilomètres sur le cycle CLTC, soit environ 650 km en WLTP européen, ce qui n’est pas forcément indispensable, mais qui devrait lui permettre de briller au test des 1 000 kilomètres mené par le youtubeur norvégien Bjørn Nyland.

Le SUV repose sur la toute nouvelle plateforme SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture), qui possède 80 % de composants interchangeables. Elle pourra se décliner sur de nombreux autres modèles pour un coût réduit. Ce qui permettra à Xpeng de proposer des voitures moins chères pour mieux rivaliser avec Tesla qui a fait chuter ses Model 3 et Model Y. À noter que le G6 est doté d’un capteur LiDAR le rendant compatible avec la conduite autonome de niveau 3.

