Près de 1000 km d’autonomie pour cette nouvelle voiture électrique qui arrive en Europe

Grâce une nouvelle génération de batterie, la Zeekr 001 qui arrive en Europe bat des records d'autonomie. Mais peut-elle vraiment franchir la barre symbolique des 1 000 km en conditions réelles ? Un client chinois l'a testé, et le verdict est très intéressant.

Zeekr, une nouvelle marque créée par le groupe chinois Geely, s’est vite fait un nom dans le monde de la voiture électrique, en grande partie grâce aux performances de sa berline, la Zeekr 001. Avec sa batterie ultramoderne, cette voiture est parvenue à établir de nouveaux standards en matière d’autonomie, permettant ainsi à Zeekr de dépasser Tesla dans ce domaine.

Une batterie cell-to-pack pour un meilleur rendement

Selon le cycle d’homologation chinois CLTC, la Zeekr 001 est créditée d’une autonomie théorique de précisément 1 032 km. Une performance impressionnante, que la berline électrique doit principalement à sa nouvelle batterie « Qilin 3.0 ».

D’une capacité de 140 kWh, cette dernière a été mise au point par le chinois CATL. Elle dispose de cellules directement intégrées au châssis. Cette technologie, connue sous le nom de cell-to-pack, améliore le rendement et la densité énergétique, et se traduit donc in fine par une autonomie plus importante.

Promesse tenue… ou presque

Alors que les livraisons commencent en Chine, un des premiers clients a voulu apporter une réponse à la question que tout le monde se pose : la Zeekr 001 peut-elle vraiment parcourir plus de 1 000 km sans recharger ? Eh bien non, cette barre symbolique sera manifestement difficile à atteindre comme le relaye le média chinois Yangtse. Sur un parcours composé à environ 80 % d’autoroutes, et avec une climatisation réglée à 23 degrés, la Zeekr 001 a pu rouler 922,9 km avant de devoir rendre les armes. Elle a consommé en moyenne 14,7 kWh / 100 km, chiffre qui démontre une réelle efficience de l’ensemble motopropulseur.

Bien qu’elle soit en retrait par rapport à ce qui est annoncé, l’autonomie affichée par la Zeekr 001 durant ce test demeure tout à fait honorable. Le profil du trajet n’était du reste pas particulièrement favorable. Les voitures électriques ont en effet tendance à vider leur batterie plus rapidement sur voies rapides.

Cependant, il faut aussi préciser que les autoroutes chinoises sont plus lentes que les nôtres. C’est sans doute pour cette raison que les 923 km ont été réalisés à une vitesse moyenne de seulement 79 km/h. À titre de comparaison, la vitesse moyenne pour effectuer un Paris-Bordeaux avoisine les 90 km/h dans de bonnes conditions de circulation.

Il est également nécessaire de rappeler qu’il existe toujours un écart entre le chiffre officiel et la réalité. Celui-ci est d’ailleurs plus marqué en Chine, qui utilise un cycle d’homologation plus optimiste que le WLTP européen. Si cette version était vendue en Europe, il faudrait s’attendre à une autonomie théorique annoncée d’environ 900 km. Soit plus que les 883 km de la Lucid Air, qui utilise une batterie plus petite, d’environ 120 kWh.

Zeekr 001, un avenir qui s’écrit aussi en Europe

Zeekr a bien prévu d’arriver en Europe, et ce dès le quatrième trimestre 2023. Dans un premier temps, la marque se concentrera sur les marchés suédois et hollandais, avant d’entamer une offensive à plus grande échelle. Cependant, les clients européens devront peut-être se contenter de versions moins performante en termes d’autonomie…

