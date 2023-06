Une nouvelle concurrente pour la Dacia Spring, mais pour une fois, elle ne vient pas de Chine

Le constructeur vietnamien VinFast lève le voile sur sa VF 3, une petite voiture électrique abordable aux feux-airs de SUV urbain. Une nouvelle arrivante dans la gamme qui devrait afficher un prix défiant toute concurrence pour rivaliser avec la Dacia Spring.

Déjà bien établie au Vietnam, son pays d’origine, VinFast commence tout doucement à faire son arrivée en Europe. La firme fondée en 2018 par le milliardaire Phạm Nhật Vượng était notamment présente lors de la dernière édition du Mondial de l’auto au mois d’octobre. Elle possède également plusieurs concessions sur le continent, dont une au cœur de Paris.

Une inédite citadine

Aujourd’hui, le constructeur possède déjà plusieurs modèles dans sa gamme, dont les VF6, VF7 et VF9, ainsi que le VF8 lancé depuis peu aux États-Unis, avec une autonomie un peu décevante. Il s’agit alors uniquement de SUV, allant du format compact à familial. Mais voilà que la firme lève aujourd’hui le voile sur une toute nouvelle voiture un peu à part dans la gamme.

Celle-ci vient d’être officiellement annoncée par VinFast dans un communiqué tout juste publié. Mais à vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise, puisque le constructeur asiatique, qui a récemment revu sa grille tarifaire, avait déjà annoncé vouloir lancer un véhicule de ce type quelques semaines plus tôt. C’est désormais chose faite.

Nous voici face à la toute nouvelle VF 3, une appellation qui suit la nomenclature mise en place par le constructeur, et qui est plutôt logique. Et nous ne sommes donc pas vraiment surpris de découvrir un modèle très compact, qui affiche une longueur de seulement 3,11 mètres, contre 3,73 mètres pour la Dacia Spring, qui sera sa principale concurrente si elle arrive un jour en France.

Cette nouvelle venue dans la gamme affiche un style très baroudeur, inspiré de l’univers des SUV. Les lignes sont anguleuses et la voiture repose sur des roues de 16 pouces. À l’avant, nous retrouvons évidemment le logo de la la marque ainsi qu’une barre chromée qui traverse la calandre et relie les feux. Certains pourraient même y voir des airs de Suzuki Jimny, ou de Baojun Yueye, qui s’est récemment offert de nouvelles déclinaisons.

Un prix abordable ?

L’arrière est tout aussi adorable que la partie avant et reprend quelques éléments comme la bande chromée intégrée dans un large insert noir. Le bouclier est également proéminent pour donner à cette nouvelle VF 3 un air encore plus baroudeur. En revanche, on ne connaît pas pour l’instant la garde au sol du véhicule, qui semble un peu plus élevée que pour une citadine classique. Mais cela reste à vérifier. On note également les protections latérales très visibles.

VinFast a également publié une photo du poste de conduite, qui semble sans surprise assez conventionnel. Ce dernier peut accueillir jusqu’à cinq personnes, même si la longueur de son empattement n’a pas été communiquée. La dotation semble assez sommaire, mais comprend tout de même un combiné numérique. En revanche, il ne semble pas y avoir d’écran tactile central.

Prix et disponibilité

Elles seront deux à être proposées au lancement, à savoir Eco et Plus, sans que la marque ne donne de détails pour le moment. Celle-ci est également peu loquace sur les motorisations puisqu’elle se contente d’annoncer que sa VF 3 est équipée d’un moteur électrique et d’une batterie adaptés aux besoins quotidiens des conducteurs vietnamiens. Pour mémoire, la Dacia Spring atteint les 65 chevaux et annonce une autonomie allant jusqu’à 230 kilomètres selon le cycle WLTP.

Reste aussi à connaître un point important : le prix. Car celui-ci était annoncé entre 10 et 12 000 euros. Un chiffre à prendre avec des pincettes car il sera sans doute plus élevé si le petit SUV arrive en France, notamment à cause des taxes. Mais cela ne devrait pas être le cas tout de suite, car la VinFast VF 3 va débuter ses livraisons sur son marché natal à la fin de l’année prochaine seulement. Les commandes ouvriront au mois de septembre prochain pour cette rivale de la BYD Seagull.

Le constructeur donne toutefois un petit indice sur le prix, en annonçant que la voiture sera « abordable pour un succès de masse« .

