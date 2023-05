La future voiture électrique de VinFast va-t-elle vraiment coûter 10 000 euros ?

Le constructeur vietnamien VinFast souhaite accroître massivement ses ventes en 2023. Pour y arriver, il compte sur son développement en Europe, mais également sur le lancement d'une inédite citadine électrique comprise entre 10 000 et 12 000 euros. De quoi faire trembler la Dacia Spring ? Ce n'est pas si simple et on vous explique pourquoi.

Si vous ne connaissez pas encore VinFast, cela ne devrait plus tarder. Car la marque d’origine vietnamienne, fondée en 2018 par le milliardaire Phạm Nhật Vượng commence tout doucement à envahir l’Europe. On se rappelle notamment de sa présence lors du dernier Mondial de l’Auto au mois d’octobre, avec plusieurs modèles de sa gamme.

Une stratégie agressive

Aujourd’hui, le constructeur possède déjà plusieurs véhicules dans son catalogue, dont les VF6 et VF9, tandis qu’il a également récemment lancé son VF8 aux États-Unis afin de rivaliser avec Tesla. Mais la firme ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant plus qu’elle a encore pas mal de travail avant d’égaler la firme d’Elon Musk, qui reste numéro 1 mondial de la voiture électrique.

Elle est ensuite suivie par BYD puis Volkswagen, alors que VinFast est loin, très loin derrière. Mais ce dernier compte bien reprendre du poil de la bête, alors que sa situation n’est pas tout à fait au beau fixe, avec des finances encore dans le rouge. Bien que cela ne soit pas alarmant comme chez Aiways par exemple, où les choses sont plus compliquées.

Relayé par l’agence de presse britannique Reuters, le fondateur de la marque annonce son nouvel objectif de vente, affiché à 50 000 voitures immatriculées dans le monde en 2023. Soit sept fois plus qu’en 2022, puisque seulement 7 400 véhicules ont étés vendus au cours de l’année dernière. Pour y arriver, la firme asiatique a plus d’un tour dans son sac.

Tout d’abord, elle compte sur la hausse globale de la demande en voitures électriques. Pour mémoire, les ventes de ces dernières ont dépassé les diesel en France l’an dernier. De plus, les véhicules thermiques seront interdits à la vente en Europe à partir de 2035. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur prévoit également d’étoffer son catalogue au cours des prochains mois.

Un tout nouveau modèle

Le premier modèle sera un pick-up électrique, qui devrait rivaliser avec le Tesla Cybertruck, le Rivian R1T ainsi que le Ford F-150 Lightning. Mais celui qui devrait être le plus attendu par le grand public et surtout le plus prometteur en termes de vente est nettement plus petit. Il s’agira en effet d’une citadine électrique, dont le prix devrait être affiché entre 10 000 et 12 000 dollars (environ 9300 et 11 191 euros), sûrement hors taxes.

Un tarif qui devrait cependant être revu à la hausse lors de son arrivée éventuelle en Europe, ce qui ne serait évidemment pas étonnant, rien qu’avec la TVA à 20 %. Pour le moment, on ne sait absolument rien sur cette voiture, qui devrait chasser directement sur les terres de la Dacia Spring. Cette dernière doit déjà faire face à l’arrivée de nombreuses rivales, telles que la Next e.GO Mobile e.wave X ou encore la toute nouvelle Invicta Pony.

Une autre concurrente de taille s’apprête également à arriver chez nous : la BYD Seagull, qui se rapproche de la Dolphin qui arrive aussi en Europe. La firme vietnamienne n’a pour le moment pas encore entamé les livraisons de ses voitures en Europe, mais cela ne devrait plus tarder. Elle possède en effet déjà plusieurs concessions sur le Vieux Continent, dont une située au cœur même de Paris.

Celle-ci est déjà ouverte et accueille des clients depuis plusieurs mois. Le constructeur souhaite accroître son offensive afin de rivaliser avec Tesla. Pour cela, il a notamment revu à la baisse les prix de certains de ses modèles, afin de mieux faire face à la chute de tarifs opérée par la firme d’Elon Musk sur ses Model 3 et Model Y.

