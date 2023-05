Voiture électrique : Aiways, ce constructeur chinois présent en France serait dans une situation très délicate

Lancé en Europe en 2020, le constructeur chinois Aiways fait actuellement face à de grandes difficultés financières. En cause, des ventes décevantes et de nombreuses dettes qui pourraient menacer l'existence de ce rival de Tesla.

Si vous ne connaissez pas Aiways, c’est normal, car il s’agit d’une très jeune marque chinoise, fondée en 2017 et arrivée en Europe en 2020 seulement. Une courte carrière pour le constructeur, qui avait dévoilé en 2018 sa première voiture, une supercar électrique conçue par Roland Gumpert et basée sur la RG Nathalie. Un modèle qui n’aura finalement jamais le jour.

Une situation préoccupante

En 2019, lors du salon de Genève, le constructeur lève le voile sur son premier véhicule de série, un SUV électrique connu sous le nom d’U5. Ce dernier était justement destiné à l’Europe et visait à faire de la marque l’un des premiers constructeur chinois à s’implanter sur ce marché. En avril 2020, celui-ci annonçait l’ouverture des pré-commandes pour des livraisons au mois d’août.

En fin d’année dernière, ce fut au tour de l’U6 dans sa version européenne d’être officialisé, ce dernier affichant fièrement ses origines « Made in China ». Ce rival tout trouvé de la Tesla Model Y et de la Volkswagen ID.5 avait sur le papier toutes les cartes en mains pour se faire une place sur ce marché de plus en plus concurrentiel. Mais cela ne sera finalement sans doute pas le cas.

En effet, le constructeur asiatique, fondé par Fu Qiang, notamment passé par Volkswagen, Volvo ou encore Skoda, rencontrerait d’importantes difficultés financières. C’est en tout cas ce que nous explique le site chinois It Home, qui semble être plutôt bien renseigné sur le sujet. Celui-ci affirme que Aiways aurait même temporairement suspendu l’ensemble de ses activités en Chine en raison de fonds insuffisants. Une catastrophe pour la marque, qui peine à faire face à la concurrence.

Si celle-ci possède une capacité de production annuelle de 150 000 voitures, ce chiffres serait en fait très loin d’être atteint. En effet, seulement 2 600 véhicules ont été vendus en 2020 et 2 824 sur les huit premiers mois de l’année 2022. Le lancement de l’U6 aurait dû améliorer la situation de l’entreprise, mais seulement 92 unités ont été écoulées depuis le début de l’année 2023 dans le monde entier.

Vers une faillite ?

Des ventes plus que décevante pour la jeune marque, qui ne peut pas rivaliser avec le succès de Tesla et qui se retrouve chahutée par une concurrence chinoise de plus en plus forte. On pense notamment à Nio, Xpeng ou encore MG et BYD, qui se développent à vitesse grand V. Et rien ne laisse penser que la situation va s’améliorer pour la marque.

Toujours selon les informations d’It Home, celle-ci ne serait même plus en mesure de payer l’électricité de son siège social en Chine, qui aurait été coupée. La firme ne paierait plus l’eau ni les charges foncières de ses locaux et aurait demandé à ses employés de travailler depuis chez eux. De plus, les salaires ainsi que les fonds de prévoyance n’auraient pas été payés dans les temps selon certaines sources.

Les salaires de mars et avril n’auraient pas encore été perçus par les quelque 1 600 collaborateurs restants, tandis que beaucoup auraient déjà quitté leur emploi en raison de la situation. Ce n’est pas tout, car les fournisseurs d’Aiways affirment ne pas être payés non plus, tandis que l‘application mobile a été modifiée pour faire disparaître certains services. C’est notamment le cas des forfaits de maintenance ou des droits concernant la recharge à vie.

Ce qui laisse craindre le pire pour le constructeur et ses clients, dont la voiture pourrait devenir inutilisable. Depuis ses débuts, la firme affichait une situation fragile, puisqu’elle avait enregistré des pertes nettes de 970 millions de yuans en 2018. Ce qui devrait ravir Elon Musk, qui prévoyait également la faillite de Lucid et Rivian.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.