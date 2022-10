Ce SUV électrique chinois est fier d’être « Made in China », une situation impensable il y a peu

Après l'U5, c'est au tour de l'Aiways U6 de faire son arrivée en France. Celle-ci est prévue d'ici à la fin de l'année pour ce rival des Volkswagen ID.5 et autres Tesla Model Y.

« Made in China, la recette du succès« . Il y a quelques années, personne n’aurait osé écrire cette phrase dans un communiqué de presse. Mais il semblerait que les choses aient changé, et qu’aujourd’hui, les marques chinoises ait très largement amélioré leur image. Il suffit d’ailleurs d’aller faire un tour dans les allées du Mondial de l’auto pour s’en rendre compte, alors que de nombreux nouveaux acteurs envahissent désormais le marché européen.

Un nouveau SUV coupé

On pense bien sûr à BYD et Great Wall Motors, mais également à Aiways, qui commercialise déjà son SUV U5 depuis peu dans l’hexagone. Mais la firme chinoise, fondée en 2017 par Gu Feng et Fu Qiang, ne veut pas se reposer sur ses acquis. En juillet dernier, celle-ci a donc levé le voile sur la version de série de son nouveau modèle, un SUV coupé portant le nom d’U6.

Rival du Tesla Model Y et de la Volkswagen ID.5, celui-ci sera bel et bien lancé en Europe, comme le confirme un communiqué publié par la marque qui annonce une commercialisation d’ici à la fin de l’année. Affichant une longueur généreuse de 4,80 mètres, ce nouveau venu dans la gamme arbore un style un peu plus sportif que celui de son petit frère. Le Cx (qui traduit l’aérodynamisme de la voiture) reste plutôt raisonnable, puisqu’il est affiché à 0.248.

À bord, la présentation nous rappelle les productions de Tesla, avec son grand écran tactile flottant de 14,6 pouces, qui n’inclut pas la navigation GPS. La firme précise qu’elle a fait le choix de privilégier la guidage via le smartphone, alors que le système d’infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Un combiné numérique de 8,2 pouces tout en largeur vient également compléter la dotation.

L’empattement de 2,80 mètres devrait permettre aux passagers de profiter d’un bel espace à bord, tandis que le volume de coffre oscille entre 472 et 1 260 litres lorsque les sièges sont rabattus. Dans son communiqué, Aiways annonce que son SUV est équipé de la conduite autonome de niveau 2. Pour rappel, le niveau 3 est désormais autorisé sur les routes françaises depuis le 1er septembre dernier.

Une seule batterie pour l’Europe

Si le SUV électrique chinois est disponible avec trois batteries, fournies par CATL et affichant une capacité allant de 63 à 88 kW, seule la plus petite sera disponible chez nous. Celle-ci permet alors au Aiways U6 de parcourir jusqu’à 400 kilomètres selon le cycle WLTP, tandis que le cycle NEDC, plus optimiste, annonçait 503 kilomètres.

La version destinée à l’Europe est alors équipée d’un moteur de 160 kW, soit environ 217 chevaux pour un couple de 315 Nm et un 0 à 100 km/h réalisé en 7 secondes. Comme le détaille le site de la marque, seulement 35 minutes sont nécessaires pour charger la batterie de 20 à 80 %. À comparer à la Tesla Model Y, qui réclame 30 minutes pour le 10 à 80 %.

Pour l’heure, les prix français de ce nouvel Aiways U6 n’ont pas encore été annoncés, mais on espère qu’ils ne s’éloignent pas trop des 39 990 euros demandés pour l’U5, bonus écologique non déduit. En Chine, l’Aiways U6 est vendu plus cher que l’U5. La finition d’entrée de gamme de cette dernière est en effet environ 25 % moins cher que le prix de l’U6.

Une seule finition sera alors proposée, baptisée Prime et étant plutôt bien équipée. Celle-ci inclut notamment l’accès sans clé, les jantes 20 pouces, le volant en cuir, les sièges électriques et chauffants, le hayon électrique, le toit panoramique encore le chargeur à induction et la climatisation bi-zone.

