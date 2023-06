Voitures électriques : un nouveau constructeur chinois arrive en France, avec sa future recharge ultra-rapide

Un nouveau constructeur chinois de voitures électriques et hybrides rechargeables s'apprête à faire son arrivée en France. Il s'agit de Li Auto. Vous ne le connaissez pas ? Pourtant, il dispose de technologies très intéressantes, dont une recharge ultra-rapide qui devrait bientôt arriver.

La voiture électrique a un avantage indéniable pour tous les constructeurs automobiles du monde entier : pouvoir les exporter dans tous les pays du monde (ou presque), du fait des normes quasi similaires. Bien plus en tout cas, que dans le cadre des voitures essence et diesel. Les constructeurs américains visent l’Europe (comme Tesla, mais aussi GM), mais bien moins que leurs concurrents chinois. En Europe, on peut par exemple citer l’arrivée de Nio et Zeekr. Sans compter les constructeurs chinois présents indirectement, via le rachat d’une marque européenne, comme MG (SAIC), Volvo, Lotus ou Polestar (Geely) par exemple.

Li Auto arrive en France

Il faudra désormais composer avec une nouvelle marque chinoise de (futures) voitures électriques et hybrides rechargeables. Il s’agit de Li Auto, comme le révèlent nos confrères du média Automobile Propre. Ces derniers sont tombés nez à nez avec une Li Auto L8 (hybride rechargeable), immatriculée à Paris. Les journalistes ont pu discuter avec le conducteur du véhicule, qui est un employé de la marque.

Ce dernier a confirmé que cette voiture était utilisée à des fins d’homologation, pour pouvoir la commercialiser en France dans les prochains mois. Le mois de septembre 2023 a été indiqué dans la discussion, ce qui pourrait se traduire par une commercialisation d’ici la fin de l’année dans l’hexagone.

Mais ce qui nous intéresse le plus, ce n’est pas forcément cette Li Auto L8, qui promet uniquement 175 km d’autonomie électrique avec sa batterie de 42,8 kWh, secondé par un bloc essence de 1,5 litre. Non, ce qui nous attire, ce sont les autres modèles du constructeur chinois à venir, qui promettent d’être 100 % électrique. Mais surtout, avec un concentré de technologie très intéressant.

Une recharge en 10 minutes seulement

Il est ainsi question d’une recharge ultra-rapide, permettant de récupérer 400 km d’autonomie (sûrement sur le cycle d’homologation chinois CLTC) en 10 minutes seulement, grâce à une architecture 800 volts et une recharge 4C. Tout cela, grâce à la toute nouvelle batterie du géant CATL, qui promet 1 000 km d’autonomie, et une recharge de 10 à 80 % en 10 minutes. Il faudrait toutefois utiliser des bornes de recharge d’une puissance de 480 kW pour parvenir à ces excellents chiffres. Elles existent déjà, chez Xpeng, et certains font mieux, avec 600 kW chez Huawei.

On estime que cette future voiture électrique bénéficiera d’une autonomie s’approchant des 800 km, et devrait voir le jour d’ici 2025. Le constructeur chinois a en effet annoncé qu’il commercialisera cinq voitures électriques d’ici cette date. La première voiture électrique de Li Auto devrait être la première voiture commercialisée avec la recharge ultra-rapide de CATL. Pour le moment, la marque n’a pas précisé si les voitures électriques seront vendues en France, mais il y a de très fortes chances.

