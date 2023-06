Gagner de l’argent si une voiture électrique tombe en panne ? C’est ce que propose ce nouveau constructeur

VinFast annonce le lancement d'une toute nouvelle politique d'après-vente sur l'ensemble de ses voitures électriques. Celle-ci permet aux clients de recevoir une somme variable en cas de problème avec un véhicule de la marque vietnamienne. De quoi les rassurer et leur donner envie ? Ou de quoi rembourser une partie de la voiture dans le meilleur (ou le pire) des cas.

Fondée en 2018 par le milliardaire vietnamien Phạm Nhật Vượng, VinFast commence a bien se développer dans son pays natal, mais surtout à travers le monde. La firme avait notamment fait une apparition remarquée lors de la dernière édition du Mondial de l’Auto de Paris au mois d’octobre. Mais voilà qu’elle souhaite désormais accélérer le pas pour séduire en Europe et dans le reste du monde.

Jusqu’à 300 dollars par panne

Cela va évidemment passer par l’ouverture de plusieurs showrooms, dont un au cœur de Paris qui est déjà accessible au public depuis plusieurs mois. Mais ce n’est pas tout. Car le constructeur asiatique, qui rivalise avec les chinois Nio, BYD ou encore Xpeng veut rassurer ses potentiels futurs clients.

Et cela passe notamment par l’après-vente, un domaine qui suscite souvent beaucoup de méfiance. C’est justement ce que veut éviter VinFast, qui a décidé de mettre en place une toute nouvelle politique. Celle-ci vient d’être annoncée dans un communiqué publié sur son site officiel et devrait être applicable à tous les clients dans le monde entier.

Mais de quoi s’agit-il ? Cette nouvelle politique prend sans grande surprise la forme d’une compensation financière en cas de problème sur la voiture. Et on connaît les montants, qui varient de 100 à 300 dollars, soit environ 91 à 274 euros selon le taux de change actuel. Cette somme varie alors selon la gravité de la panne et la manière dont cela affecte le conducteur.

Ces dernières sont divisées en trois types. Le premier concerne les défaillances n’impactant pas l’utilisation du véhicule. Dans ce cas, le propriétaire reçoit un virement de 100 dollars (91 euros environ) en compensation. Le type 2 concerne une panne qui rend le véhicule non opérationnel. Dans ce cas, le client reçoit la somme de 300 dollars. Le tout en une seule fois.

Rassurant, ou non ?

Mais que se passe-t-il si la panne dure plus longtemps où est plus difficile à réparer ? Le constructeur vietnamien a tout prévu et offre une indemnité de 100 dollars pour chaque jour d’immobilisation si la voiture doit passer plus de trois jours au garage. Attention, car elle doit pour cela être prise en charge dans le réseau VinFast. C’est le constructeur qui évalue quel est le type de problème et quel est le montant accordé au client.

Selon celui-ci, le paiement se fait par virement ou chèque, mais peut aussi prendre la forme d’un avoir à dépenser dans des services après-vente. Reste à savoir si c’est le propriétaire ou la marque qui fait le choix. Attention, car cette politique exclut de nombreuses pannes, notamment liées au logiciel et aux mises à jour. Bien sûr, les accidents ne sont pas pris en charge, ni les dommages causés par le conducteur.

Avec cette nouvelle stratégie, le constructeur asiatique espère sans doute rassurer ses clients en assurant leurs arrières en cas de panne. Mais pas sûr que cela fonctionne très bien, car cela peut laisser entendre que la firme ne croit pas vraiment en la qualité de ses produits. Il faudra sans doute attendre les premiers retours des acheteurs pour le savoir. Sur Twitter, certains observateurs se sont même amusés à annoncer qu’il était possible de rembourser sa VinFast flambant neuf avec « seulement » 150 pannes, grâce au remboursement du constructeur vietnamien.

Certains détails sur les voitures VinFast nous avaient déjà un peu chiffonné, dont la consommation élevée du VinFast VF8, qui arrive bientôt en France. Le constructeur espère cependant se faire une belle place sur le marché international, alors qu’il a récemment opéré une baisse de ses prix afin de contrer Tesla. Il y a quelques jours, la firme a également levé le voile sur son plus petit modèle, baptisé VF 3 et rivalisant frontalement avec la Dacia Spring.

