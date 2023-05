Attention à la consommation de cette nouvelle voiture électrique VinFast qui arrive en France

Tout juste lancé aux États-Unis et au Canada, le nouveau VinFast VF8 qui arrive bientôt en France dévoile de nouvelles informations à son sujet. On connaît désormais sa consommation, qui est très élevée. Mais certains médias annoncent qu'il consomme davantage qu'un Hummer ou qu'un pick-up électrique. C'est faux et on vous explique pourquoi.

Fondée en 2018, VinFast est une jeune marque vietnamienne qui devrait monter en puissance au cours des prochaines années. Son PDG a annoncé vouloir vendre pas moins de 50 000 voitures dans le monde cette année, contre à peine plus de 7 000 en 2022. Pour cela, le constructeur possède déjà une gamme bien remplie, dont les livraisons débutent tout juste.

Des chiffres décevants

En octobre dernier, lors du Mondial de Paris, nous avons notamment pu monter à bord du nouveau VF7 et du grand VF9. Mais la firme ne compte évidemment pas s’arrêter là, puisqu’elle a pour but de rivaliser avec Tesla. C’est ainsi qu’elle vient de commencer les livraisons de son VF8, un autre SUV électrique que nous avions pu prendre en main au Vietnam. Ce dernier est désormais disponible aux États-Unis et au Canada.

L’occasion d’en apprendre un peu plus au sujet de ce nouvel arrivant, premier modèle de la gamme à être livré aux clients. Les journalistes du site Motor Illustrated ont pu obtenir de nouvelles informations sur ce dernier, notamment en ce qui concerne sa consommation.

Et c’est loin d’être glorieux, au contraire. En effet, la version baptisée Eco affiche des chiffres compris entre 26,4 et 29,5 kWh/100 km en ville et sur autoroute comme on peut le voir via la fiche EPA du gouvernement américain, disponible via le cache Google en date du 17 mai.

À titre de comparaison, la consommation de la nouvelle Cadillac Lyriq oscille entre 21,8 et 25,8 kWh/100 km, avec en plus une autonomie supérieure affichée à 494 kilomètres, selon le cycle EPA américain, plus proche de la réalité que le WLTP européen. Le VinFast VF8 se contente de 333 kilomètres en EPA, contre plus de 450 km sur le cycle WLTP. Un chiffre qui avait toutefois été amélioré par rapport à la première mesure, qui annonçait seulement 288 kilomètres et qui était évidemment très décevante.

Vous vous en doutez, les chiffres sont encore plus élevés pour la version Plus qui coiffe actuellement la gamme du SUV, uniquement vendu en finition de lancement City Edition. En effet, le VF8 est homologué avec une consommation de 26 kWh / 100 km sur le cycle mixte comme on peut le vérifier sur la fiche EPA de cette version, également disponible par le cache Google.

Une consommation plus élevée qu’un Hummer EV, vraiment ?

À titre de comparaison, le gros et lourd pickup électrique, le Ford F-150 Lightning, annonce une moyenne de 31,5 kWh/100 km. Une Tesla Model Y Grande Autonomie réclame quant à elle une moyenne de 17,4 kWh / 100 km sur le cycle mixte selon la norme européenne. Sa grande sœur, la Tesla Model X grimpe à 20,5 kWh / 100 km.

La consommation des VinFast VF8 est donc particulièrement élevée, mais pas autant que veut le laisser croire le média canadien. Ce dernier annonçait une consommation supérieure au Hummer EV, pourtant le champion de sa catégorie comme nous avions pu le voir dans un article détaillé sur le sujet, avec une consommation d’environ 50 kWh / 100 km. Il semblerait tout simplement que le média ait fait une erreur de conversion.

Du côté de la norme WLTP, nous attendons encore l’homologation du constructeur vietnamien en Europe. Pour le moment, nous avons les estimations d’autonomie : 447 km en version Plus et 471 km en version Eco.

Plusieurs versions au programme

Pour l’heure, le nouveau VinFast VF8 se décline en une seule finition et deux motorisations, comme le rappellent les journalistes américains. La première est donc la variante Eco, qui embarque deux moteurs électriques développant une puissance cumulée de 349 chevaux et 500 Nm de couple. Il est en mesure de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes environ, contre 6,9 secondes pour la Tesla Model Y Propulsion.

De son côté, la version Plus est également équipée de deux moteurs, soit un sur l’essieu avant et un à l’arrière, mais affiche une puissance nettement supérieure. Celle-ci est affichée à 402 chevaux pour un couple d’environ 620 Nm. Résultat, les performances sont évidemment en hausse, avec un 0 à 100 km/h qui ne demande plus que 5,5 secondes. Une valeur plus proche de la Model Y Grande Autonomie que Performance, qui affiche seulement 3,7 secondes.

Mais le SUV vietnamien n’est pas le seul à être un peu décevant en ce qui concerne sa fiche technique. C’est aussi le cas des VF6 et VF7, également présents au Mondial bien que n’étant pas encore commercialisés. En effet, le premier affiche une autonomie comprise entre 381 et 399 kilomètres selon le cycle WLTP grâce à sa batterie de 59,6 kWh, avec une consommation théorique assez élevée de 15,6 kWh/100 km.

Le constructeur va donc devoir trouver d’autres arguments pour séduire la clientèle, alors qu’il prévoit d‘ouvrir pas moins de 50 showrooms en Europe. Il mise notamment sur sa politique tarifaire, alors qu’il a récemment revu les prix de ses voitures à la baisse afin de suivre Tesla. Un passage obligatoire afin de faire face à la concurrence chinoise grandissante.

