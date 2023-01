Ces deux SUV électriques seront abordables à l’achat, mais hors de prix à l’usage

VinFast, le géant de l'automobile vietnamien, profite du CES 2023 de Las Vegas pour dévoiler les spécifications techniques de ses deux SUV, les VF6 et VF7. Présents lors du dernier Mondial de l'auto de Paris, ils ne devraient pas tarder à arriver en France.

Si vous ne connaissez pas encore VinFast, préparez-vous à beaucoup en entendre parler au cours des prochaines années. Fondée en 2018, la jeune marque vietnamienne fait partie du conglomérat Vingroup et commence tout doucement à monter en puissance. Elle possède déjà plusieurs modèles dans sa gamme, et s’exporte désormais en dehors de son pays natal, et notamment en Europe. En effet, la firme prévoit d’ouvrir pas moins de 50 boutiques sur le Vieux Continent, donc une vingtaine rien qu’en France.

Deux SUV compacts à venir

En octobre dernier, VinFast faisait la une de l’actualité en présentant au Mondial de l’auto plusieurs de ses nouveautés, dont les VF8 et VF9, les premiers modèles à être commercialisés chez nous. Mais vous vous en doutez bien, la firme ne compte pas se reposer sur ses lauriers et prévoit de lancer d’autres véhicules, dont deux SUV plus compacts. Il s’agit des VF6 et VF7, également présents sur son stand lors du salon parisien.

Les deux affichent alors un style relativement similaire, avec une face avant très futuriste traversée par une large bande lumineuse entrecoupée du logo. Si nous retrouvons de grandes prises d’air sur chaque modèle, la face avant du VF7 semble un peu plus épurée. Les dimensions sont également différentes, puisque ce dernier est un peu plus grand que le VF6 et rivalise alors avec les Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.4.

Le VinFast VF6, plus petit modèle de la gamme mesure alors 4,24 mètre de long pour 1,82 mètre de large et 1,59 mètre de haut. De son côté, le VF7 affiche une longueur de 4,55 mètres et mesure 7 centimètres de plus en largeur et 4,1 centimètres supplémentaires de haut. L’empattement est respectivement affiché à 2,73 et 2,84 mètres, ce qui s’avère plutôt généreux. Le volume de coffre n’a pas encore été communiqué par la marque. Le poste de conduite des deux SUV électriques s’avèrent assez similaires, hormis pour quelques détails comme la console centrale par exemple.

Comme chez Tesla, les VinFast VF6 et VF7 se passent de combiné, tandis que la plupart des commandes sont intégrées directement dans l’écran tactile, d’une diagonale de 12,9 à 15 pouces. Ce dernier embarque un système d’info-divertissement basé sur Android, sans que les détails n’aient été révélés. Le communiqué de la marque précise toutefois que les clients pourront notamment profiter d’un assistant virtuel et d’une application mobile reliée au véhicule. Celle-ci devrait permettre de contrôler la recharge et de programmer le chauffage et la climatisation, comme sur de nombreuses autres voitures électriques.

Une autonomie décevante

Jusqu’alors, VinFast avait gardé secrètes les spécifications techniques de ses VF6 et VF7. Mais voilà que la marque est enfin prête à nous donner des détails supplémentaires sur ses SUV, qui se déclinent à chaque fois en deux versions, Eco et Plus. Le plus petit modèle embarque une batterie de 59,6 kWh, qui lui permet alors de parcourir entre 237 et 248 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce qui donne une consommation théorique énorme, supérieure à 25 kWh / 100 km.

Des valeurs un peu décevantes, qui nous rappellent celle du VF8, homologué aux États-Unis pour seulement 288 kilomètres. Un chiffre assez bas, d’autant plus que le cycle EPA est plus optimiste que notre WLTP européen. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Propulsion annonce plus de 500 km d’autonomie avec sa batterie de 60 kWh. La puissance de la VF 7 oscille quant à elle entre 174 et 201 chevaux, pour un couple de 249 à 309 Nm

De son côté, le VinFast VF7 s’équipe d’une batterie un peu plus grande, d’une capacité de 75,3 kWh. Si tous les véhicules de la gamme possèdent une architecture en traction, seul ce dernier, dans sa variante Plus, est doté d’une transmission intégrale. L’autonomie est là encore un peu faiblarde, située entre 268 et 280 kilomètres en fonction de la version. Pour comparaison, une Tesla Model Y Grande Autonomie dotée d’une batterie de 80 kWh revendique une autonomie de 565 km.

La puissance est comprise entre 201 et 348 chevaux pour un couple de 309 à 498 Nm. La vitesse maximale et le 0 à 100 km/h n’ont pas été communiqués. Même chose pour la puissance maximale de la recharge.

Toutes les finitions des deux SUV électriques seront livrées de série avec la conduite autonome de niveau 2, intégrant l’aide au maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif. En revanche, pas encore un mot sur les tarifs, alors qu’il faudra sans doute tabler sur un ticket d’entrée tournant autour des 30 000 euros. La marque parle de « prix raisonnables » dans son communiqué de presse. Ainsi, la gamme débutera à un tarif inférieure à celle de Tesla, alors que le VF6 et VF7 sont bien plus petits que le Model Y.

