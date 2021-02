Jeep se lance dans le 100 % électrique avec une Wrangler probablement très connectée

Avec avoir été déclinée en version hybride, la Jeep Wrangler devrait avoir le droit à une version 100 % électrique. C’est en tout cas ce que laisse penser un concept officiel dévoilé dans une vidéo teasing.

Même Jeep veut se mettre à la page et se positionner sur le créneau de l’électrique. Célèbre pour ses automobiles tout-terrain, la marque américaine avait déjà mis un petit pied dans le monde de l’électrification en hybridant plusieurs de ses modèles. Parmi eux, la fameuse Jeep Wrangler, produite depuis 1987 et toujours au catalogue du groupe.

Mais la filiale de Stellantis, fusion des constructeurs Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles, compte visiblement aller plus loin et goûter au 100 % électrique. Ou du moins montrer que pour elle aussi, ce type de motorisation tient aujourd’hui une place dans sa stratégie à court terme, comme elle l’avait déjà fait savoir en 2019.

Plus de détails fin mars

Jeep a ainsi dévoilé les contours d’un projet articulé autour d’une Wrangler totalement électrique. À ce stade, le constructeur n’en est qu’au stade du concept. Mais la vidéo teasing publiée sur YouTube, accompagnée du tout nouveau slogan « The Road Ahead » (La route à suivre), reflète de belles ambitions en la matière.

À n’en pas douter, ce concept devrait avoir le droit à une version commerciale. Jeep se montrera peut-être plus bavarde à l’occasion de l’Easter Jeep Safari 2021 — où le groupe a l’habitude de montrer ses nouveaux concepts –, événement durant lequel la Wrangler 100 % électrique tiendra une place de choix. Il se tiendra du 28 mars au 3 avril 2021.

Trois écrans au rendez-vous ?

Toujours d’après la pastille audiovisuelle, l’intérieur de l’engin devrait faire la part belle aux technologies avec pas moins de trois écrans à l’avant. Peut-on aussi s’attendre à une transmission dite quatre roues motrices, véhicule tout-terrain oblige.