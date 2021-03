La Polestar 2 accueille nativement le service A Better Route Planner

L'application de référence de planification des trajets en véhicules électriques, A Better Route Planner, s'invite à bord de la Polestar 2, pour le plus grand plaisir des propriétaires.

Si vous êtes intéressés par la mobilité électrique, il est très probable que vous connaissiez le site A Better Route Planner. Le service est désormais disponible directement sur le système d’infodivertissement de la Polestar 2 électrique.

Android Automotive, une plateforme prometteuse

L’arrivée du système embarqué de Google dans de nombreux véhicules électriques va permettre de modifier en profondeur les systèmes d’infodivertissement dans les années à venir. Si Polestar était pionnier sur l’intégration d’Android Automotive dans ses véhicules, beaucoup d’autres vont suivre très prochainement.

Pour aller plus loin

Toutes les voitures Ford fonctionneront sur Android à partir de 2023

Entre un assistant au niveau de ce qui se fait de mieux aujourd’hui et un magasin d’applications au catalogue riche, le futur de la mobilité s’annonce prometteur. À l’heure des API permettant de récolter des informations précieuses sur son véhicule (niveau de charge, consommation moyenne, température de la batterie, etc.), A Better Route Planner vient compléter la navigation de la Polestar 2 de la meilleure des manières.

A Better Routeplanner (ABRP) Télécharger A Better Routeplanner (ABRP) gratuitement APK

En effet, alors que la planification intelligente de A Better Route Planner était pour le moment réservée aux applications mobiles ou au site internet, les propriétaires de véhicules sous Android Automotive pourront afficher la planification, navigation et paramétrer les bornes de recharge qu’ils souhaitent utiliser directement sur leur écran principal dans l’habitacle.

Tesla est prévenu, il n’a plus la meilleure planification à bord

Si l’on citait souvent Tesla pour la prise en compte des recharges en grands trajets directement sur l’ordinateur de bord, il faudra désormais compter sur les véhicules équipés d’Android Automotive. Nous vous en parlions récemment, mais sans application dédiée à la mobilité électrique, pertinentes et personnalisables comme l’est A Better Route Planner, il est très difficile de prévoir de grands trajets.

Dès maintenant, les conducteurs de Polestar 2 pourront donc se targuer d’avoir le nec plus ultra de la navigation électrique : avec A Better Route Planner à bord, ils sont parés à tous types de voyages.