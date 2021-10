Face à Google, Apple ferait évoluer CarPlay : climatisation, compteur de vitesse, carburant et plus encore

Apple CarPlay pourrait s'imposer comme une alternative à Android Automotive. C'est en tout cas ce qu'affirme le média Bloomberg.

Même si Apple travaille depuis des années à développer ses activités sur le marché de l’automobile, peu de projets ont vu le jour. Il n’existe pas de voiture Apple et il n’y a aucune collaboration avec des constructeurs automobiles. Les constructeurs développent leur OS maison, comme Tesla OS ou Mercedes MBUX 2, et ils ont également la possibilité d’utiliser Android Automotive qui se démocratise de plus en plus. Dernièrement, Renault l’a utilisé sur sa Mégane E-Tech 100 % électrique. Face à ces solutions, justement, Apple chercherait à enrichir l’expérience CarPlay.

Créer une alternative à Android Automotive

Selon Bloomberg, Apple travaille sur une technologie capable d’intégrer les commandes du véhicule dans CarPlay. Il s’agit d’une fonction similaire à celle proposée par Android Automotive, le système automobile de Google. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’éviter aux conducteurs de basculer entre le système du fabricant et CarPlay chaque fois qu’ils souhaitent accéder à un paramètre de la voiture.

Il serait donc possible de contrôler la climatisation, la position des sièges, la radio, ou encore les réglages audio des haut-parleurs de la voiture. Tout cela à partir du propre système d’exploitation d’Apple. L’intégration avec CarPlay, en outre, permettrait d’afficher des informations, telles que la température et l’humidité intérieure et extérieure. Evidemment, il serait également possible d’afficher le compteur de vitesse, du compte-tours, du carburant ou de l’autonomie.

Le projet, a priori nommé IronHeart en interne, serait aux premiers stades de développement. Selon Bloomberg, Apple serait obligé, évidemment, de travailler avec les constructeurs automobiles qui pourront créer de nouvelles applications dédiées.

Actuellement, CarPlay permet d’accéder aux informations du smartphone depuis l’écran de la voiture. Pour cela, il est nécessaire de synchroniser un iPhone via câble ou sans fil, puisque c’est l’iPhone qui rend les applications compatibles et transfère les informations, telles que les notifications ou encore la bibliothèque musicale. Ce nouveau CarPlay ne serait pas techniquement une alternative à l’OS Android Automotive ou encore à Tesla OS, néanmoins il permettra de proposer une option supplémentaire aux constructeurs avec une expérience similaire.

L’OS serait toujours celui de l’iPhone, néanmoins il pourrait récupérer des informations de la voiture directement et contrôler cette dernière. D’un point de vue utilisateur, cela pourrait offrir une expérience bien plus riche et pratique. On imagine pouvoir demander à Siri de modifier la température ou encore d’activer les aides à la conduite.