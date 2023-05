Lynk & Co 08 : une hybride rechargeable avec l’autonomie électrique d’une Dacia Spring

Les véhicules hybrides rechargeables peinent à séduire les consommateurs, en raison de leur autonomie en mode 100 % électrique souvent décevante et de la complexité inhérente à leur double système de motorisation. Cependant, une autonomie électrique plus conséquente pourrait donner matière à réflexion.

Vous avez peut-être déjà croisé dans les rues de Paris. Le constructeur chinois Geely et sa filiale suédoise, Volvo, proposent des voitures sous forme d’une formule résiliable à tout moment et se présentent comme « le Netflix de l’automobile ». Tout se passe sous la marque Lynk & Co.

Lynk & Co a officiellement dévoilé les détails de la motorisation de son dernier SUV coupé de taille moyenne, le Lynk & Co 08 PHEV. Ne vous y trompez pas, bien qu’il s’agisse d’un PHEV avec un moteur thermique sous le capot, le 08 arbore une calandre fermée, lui donnant l’apparence d’un véhicule 100 % électrique à première vue.

Avec une puissance de 400 kW (536 ch) et un couple maximal de 900 Nm, cette voiture hybride rechargeable est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement cinq secondes. Le 08 est le septième modèle de la marque haut de gamme du groupe Geely, alors qu’un seul modèle est sorti en France pour le moment.

La première voiture se nomme 01, la Lynk & Co 01, c’est un SUV hybride rechargeable qui devrait vous évoquer la Volvo XC40. Le SUV hybride rechargeable emprunte, en effet, la mécanique du Volvo XC40 T5 Recharge.

39,6 kWh pour 245 km selon le cycle CLTC

Côté batterie, le Lynk & Co 08 sera équipé d’un pack de batteries NMC (Nickel Manganèse Cobalt) de 39,6 kWh, offrant une autonomie de 245 km selon le cycle CLTC (un peu plus optimiste que le cycle WLTP utilisé en Europe). Avec un plein d’essence, l’autonomie totale combinée de ce véhicule hybride rechargeable (PHEV) atteint 1 400 km.

Le 08 est construit sur la seconde génération de la plateforme CMA, qui servira également de base pour le Volvo XC60. Pour rappel, la plateforme CMA (Compact Modular Architecture) a été développée conjointement par Geely-Volvo et est utilisée sur divers modèles Lynk & Co, Volvo et Polestar.

Ce SUV coupé utilise une transmission intégrale équipée du système hybride rechargeable Lynk E-Motive EM-P avec un moteur thermique 1,5 litre turbo et deux moteurs électriques. Le système d’exploitation Flyme Auto de Meizu, basé sur le noyau Linux, interagit avec le conducteur et les passagers. Pour rappel, Geely a finalisé l’acquisition du fabricant chinois de smartphones Meizu en juin de l’année dernière. Le processeur Qualcomm Snapdragon 8155 assure la puissance de calcul, ce qui est très prometteur.

Pour aller plus loin

Flyme Auto : l’avenir des OS automobiles façonné par les créateurs de smartphones

La commercialisation de ce nouveau Lynk & Co 08 est prévue d’ici à la fin de l’année en Chine. Si rien n’a encore été annoncé quant à un lancement en Europe, cela n’est évidemment pas à exclure, alors que le constructeur doit faire face à une concurrence de plus en plus rude chez nous. Depuis quelques mois, les marques chinoises envahissent le Vieux Continent, à l’image de Nio, BYD, MG ou encore Xpeng. Ce qui commence à agacer les grandes instances qui ont pris des mesures afin de protéger notre industrie.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.