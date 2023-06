Cette entreprise française a trouvé la solution pour réduire la pollution des vieilles voitures diesel

Une entreprise française propose des kits de conversion permettant de transformer une voiture diesel en hybride rechargeable. Une solution miracle sur le papier, mais qui n'a pas que des avantages.

À partir de 2035, toutes les voitures sortant de concession devront être électriques, ou presque. Mais avant cela, le gouvernement va serrer la vis contre les véhicules thermiques, afin d’accroître les ventes de modèles zéro-émissions (à l’échappement). Cela passe notamment par la multiplication des ZFE dans toute la France.

Une solution innovante…

En effet, à partir de 2025, l’intégralité des communes de plus de 150 000 habitants devront se transformer en zones à faibles émissions. Pour y entrer et pouvoir y circuler, il sera nécessaire d’avoir une vignette Crit’Air adaptée. Un système qui est uniquement basé sur l’âge de la voiture et sa norme Euro, qui vise notamment à interdire l’accès aux villes aux diesel.

À Paris, par exemple, les voitures ayant la vignette Crit’Air 3, soit les diesel d’avant 2011 et les essence d’avant 2006 seront bannis à partir de la fin de l’année 2024. Ce qui concerne environ 380 000 automobiles selon 20 Minutes. Un chiffre colossal, qui comprend de nombreux automobilistes n’ayant pas les moyens de passer à l’électrique.

Car même si les prix baissent, ils restent pour l’heure plus élevés que pour un véhicule thermique équivalent. Mais voilà qu’une entreprise française, Green Corp Konnection (GCK) annonce dans un communiqué l’arrivée d’une solution innovante qui pourrait faciliter la vie de nombreux conducteurs. Baptisée Twin-E, celle-ci s’apparente en réalité à du rétrofit.

Mais au lieu de convertir une voiture thermique à l’électrique, cette alternative lui offre une motorisation hybride rechargeable. Le principal intérêt de cette technologie est son prix, puisque la société demande 7 500 euros pour l’installation de ce kit, soit deux fois moins que pour un rétrofit classique.

… mais pas miraculeuse

Attendu pour 2024, ce système est assez simple sur le papier, puisque l’installation ne demanderait qu’une journée. Le moteur électrique est intégré à la voiture et associé à un train épicycloïdal qui vient remplacer la boîte de vitesse d’origine. La batterie est quant à elle installée dans le coffre, comme lors d’un rétrofit standard. Au total, 1 000 garages partenaires seraient agréés pour procéder à la modification.

Ce kit offre alors une autonomie électrique de 70 kilomètres selon le cycle WLTP et est dans un premier temps adapté aux voitures diesel ayant la vignette Crit’Air 3, comme la Renault Mégane ou encore la Dacia Sandero. Ce qui permet de transformer la voiture en Crit’Air 1. Le gouvernement serait déjà intéressé et pourrait mettre en place une aide financière un peu comme le bonus écologique. Selon Automobile Propre, elle pourrait atteindre les 2 000 euros, mais rien n’a été confirmé.

Si sur le papier, cette solution est très maline, elle aura plutôt un avantage financier à défaut d’être écologique. Car une récente étude avait prouvé que les hybrides rechargeables sont très nocifs pour la planète, notamment car les conducteurs ne les branchent jamais. Certains constructeurs ont même mis en place des solutions pour inciter leurs clients à le faire, à l’image de Porsche avec son Cayenne E-Hybrid.

Une fois la batterie vide, c’est le moteur thermique diesel qui prendra le relais. Sauf que le poids de la voiture sera en hausse en raison de l’ajout de la batterie et du système électrique, ce qui devrait faire grimper la consommation en flèche. Ce système serait vertueux uniquement si le conducteur s’en sert correctement. Cependant, l’Union européenne voudrait mettre fin à l’hybride rechargeable et il se pourrait que cette technologie devienne vite obsolète. Mais les hybrides rechargeables correctement utilisés permettent toutefois de réduire la pollution.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.