FrandroidOffreMoi une petite borne d’arcade rétro

Vous avez envie de gagner un cadeau de Noël ? Vous aimez les jeux rétro et les bornes d'arcade ? Vous allez adorer la case du jour du calendrier de l'Avent #FrandroidOffreMoi !

Deux semaines avant Noël ! L’air s’emplit d’une odeur de pain d’épice, les rues s’illuminent d’éclairages pour vous souhaiter un Fantastique Décembre et chaque jour est une nouvelle excuse pour manger du chocolat. Mieux encore : il est possible de gagner des cadeaux tous les jours sur les réseaux sociaux de Frandroid avec le calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi !

Jour 10 : une borne d’arcade rétro Sega

La folie des consoles rétro « mini » ne s’arrête pas aux consoles de salon. SEGA (qui est toujours plus fort que toi) propose également une borne d’arcade, la Sega Astro City Mini. Cette petite borne de 17 centimètres de hauteur pour 10 centimètres de large n’est certes pas bien grande, mais elle n’en sera que plus simple à poser sur une étagère et elle contient tout de même 37 jeux tels que Golden Axe, Wonder Boy, Puyo Puyo ou encore Virtua Fighter.

Véritable madeleine de Proust pour les collectionneurs, cette mini console est dotée d’un écran intégré, de 8 boutons et d’un joystick, mais aussi d’une sortie HDMI pour la connecter à un téléviseur. Pour profiter réellement de cet usage, on vous conseille néanmoins de vous procurer la manette Astro City supplémentaire (à 30 euros tout de même).

Comment gagner la borne d’arcade Sega Astro City Mini ?

Sur Twitter

Pour tenter de gagner la Sega Astro City Mini via Twitter, suivez @Frandroid et @JustForGames_FR, retweetez et likez le tweet ci-dessous et commentez de votre plus beau « #FrandroidOffreMoi l’Astro City Mini ».

CONCOURS JOUR 10 🥳 Gagnez la borne d'arcade Sega Astro City Mini de Just For Games 👾 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi l'Astro City Mini

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @JustForGames_FR TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/HE13uMnKj4 — Frandroid (@Frandroid) December 10, 2021

Sur Instagram

Pour participer sur Instagram, vous connaissez le principe : suivez @frandroid_off et @justforgames_fr, likez le post ci-dessous et taguez un·e ami·e qui adore les jeux rétros.

Sur Facebook

Et enfin sur Facebook, suivez la page de Frandroid, et dites-nous si vous avez un ami qui est fan de jeux vidéo.

Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 27 décembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.