Que pensez-vous du rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft ?

L'annonce du rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft a sonné comme un coup de tonnerre cette semaine. Mais vous, qu'en retirez-vous ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

La grosse nouvelle de la semaine a sans aucun doute été l’annonce du projet de rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft ce mardi. Un projet de rachat pour 68,7 milliards de dollars qui devrait profondément marquer l’industrie et qui s’annonce comme l’un des rachats les plus élevés dans l’industrie du divertissement.

Si le rachat ne sera pas acté avant juin 2023, le temps que les rouages se mettent en place et que les différentes autorités de la concurrence donnent leur potentiel accord, on en sait désormais un peu plus sur les conditions de cette acquisition et ses conséquences. On a appris notamment que Bobby Kotick, actuel PDG d’Activision, restera bien en place jusqu’au rachat, mais devrait quitter son poste une fois Microsoft Gaming à la tête de l’éditeur. Par ailleurs, si certains pouvaient craindre la mainmise de Microsoft sur des jeux Activision, Sony en premier lieu, il semble que l’objectif de la firme ne soit pas de rendre tous les jeux Activision-Blizzard exclusifs à la Xbox.

Phil Spencer a été clair là-dessus, en affirmant que les jeux Call of Duty devraient rester multiplateforme. Il ne rejette en revanche pas l’idée de futurs jeux Activision-Blizzard qui seraient disponibles uniquement sur PC et Xbox.

Une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

Toutes ces annonces, ces prévisions et les multiples questions posées par ce rachat nous ont incités à nous tourner vers vous. Quel est votre avis sur ce rachat et le nouveau paysage vidéoludique qu’il laisse entrevoir ? Êtes-vous plutôt craintif pour la diversité d’une industrie qui tend à se resserrer autour de quelques mastodontes ? Êtes-vous plutôt confiant compte tenu de la force toujours plus importante du catalogue Xbox Game Pass ? Plutôt rassuré pour les salarié-e-s du groupe après les affaires de harcèlement sexuel ? Ou tout autre chose… Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Que pensez-vous du rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. C'est une bonne nouvelle pour le catalogue du Game Pass

Autant de concentration, c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie

J'espère que ça n'affectera pas trop le catalogue de la PS5

C'est rassurant après les scandales d'Activision

Je pense que le rachat ne sera pas validé

Je n'ai pas d'avis

Autre

Comme toujours, n’hésitez pas à étayer votre avis, notamment si votre sentiment principal n’est pas proposé parmi les réponses au sondage, les commentaires sont là pour ça. Nous mettrons à jour cet article en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage ainsi que les commentaires les plus pertinents.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.