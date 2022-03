OBS Studio, l’outil de streaming gratuit et open source déboule sur Steam

Disponible jusqu'à présent uniquement sur son site officiel ou sur GitHub, l'outil de streaming OBS Studio arrive désormais sur Steam pour Windows et macOS. Une bonne nouvelle pour pouvoir s'en équiper encore plus facilement.

Si vous streamez sur Twitch ou ailleurs, vous connaissez sûrement déjà OBS Studio. Outil de streaming à tout faire, il permet notamment la capture en temps réel, la composition de scènes, l’enregistrement, l’encodage et la diffusion via le protocole RTMP (Real Time Messaging Protocol) utilisé entre autres par YouTube, Twitch, Instagram, ou encore Facebook. Outre son appréciable panel de fonctionnalités, OBS Studio a aussi pour lui d’être gratuit et open source… ce qui ne gâche rien.

Seul petit revers : l’outil ne pouvait pas être trouvé ailleurs que sur son site officiel ou sur GitHub. Du moins jusqu’à maintenant, car OBS Studio arrive désormais en téléchargement sur Steam pour Windows et macOS.

OBS Studio plus pratique à installer que jamais

L’apparition d’OBS Studio sur Steam est intéressante à plus d’un titre. Non seulement elle permet d’en faciliter l’accès et l’installation, mais elle permet aussi de profiter de mises à jour en arrière-plan pour le logiciel, directement via la plateforme de Valve. Passer par Steam pour installer et utiliser OBS permet enfin de participer plus facilement aux bêtas de l’outil, pour tester ses nouveautés en avant-première et aider à son amélioration.

Notez par contre qu’OBS Studio sur Steam n’est pas encore ouvert à Linux, mais la chose est prévue. Les développeurs d’OBS promettent d’ajouter à Steam la build Linux de leur outil, et ce dans les prochains mois. Promesse est aussi faite d’améliorer le support d’OBS Studio pour le Steam Deck et ainsi permettre aux utilisateurs de mieux utiliser le logiciel sur la console de Valve.

Dernier point à garder en tête, OBS Studio sur Steam ne prend pas encore en charge les sauvegardes dans le cloud. Cela devrait arriver avec sa prochaine version, mais s’il s’agit d’une fonctionnalité importante pour vous, vous pouvez provisoirement vous tourner vers les versions d’OBS distribuées sur le site officiel ou sur GitHub.

