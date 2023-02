Microsoft a dévoilé les jeux qui arriveront en ce mois de février sur le Game Pass... et ceux qui quittent l'offre après de longs mois de disponibilité.

Certains arrivent, d’autres partent. Dans un communiqué partagé hier, Microsoft dévoile les titres attendus sur ce qu’il reste du mois de février avec l’abonnement Game Pass. Au programme : un gros hit, un jeu taillé pour les fanas de football US et une poignée de surprises, certes de moindre envergure.

Après un mois de janvier un peu terne, le Game Pass reprend donc quelques couleurs, d’autant qu’aucun titre de première importance ne quittera le catalogue en ce mois de février. Mais quoi qu’il en soit, voici la liste des contenus auxquels s’attendre avec le Game Pass sous quinzaine.

Game Pass : quelles nouveautés en février ?

Première livraison de la liste, Madden NFL 23 arrive, dès ce 9 février, avec le Game Pass Ultimate mais sous l’égide de l’offre associée EA Play. Lancé en août 2022, le titre (équivalent de FIFA outre-Atlantique, et pour le football américain) est encore le dernier venu de la franchise, mais aura vocation à être remplacé l’été prochain.

SD Gundam Battle Alliance arrivera lui aussi ce 9 février. Ce jeu d’action RPG se base sur la série d’animation Gundam et avait été lancé fin juillet dernier sur pratiquement toutes les consoles. Plus besoin de l’acheter pour l’essayer, il est désormais accessible gratuitement avec le Game Pass. Parfait pour lui donner sa chance à moindre coût.

Source : Microsoft

Le 14 février, Microsoft nous proposera cette fois Mount & Blade II : Bannerlord. Pour rappel, le titre combine stratégie et action-RPG en bac à sable, le tout dans un univers médiéval fictif. Il sera complété le 15 février par Cities : Skylines en version remastérisée. Lancé pour la première fois en 2015, ce jeu de gestion concurrent de Sim City avait été très bien accueilli à sa sortie. Si vous voulez l’essayer, c’est maintenant ou jamais.

Dès le 16 février, nous pourrons également jouer à la version Definitive Edition de Shadow Warrior 3 : un jeu de tir à la première personne décalé et définitivement atypique. Nettement plus attendu, en dépit de premières impressions parfois assez tempérées de la presse spécialisée, Atomic Heart sera le gros hit du Game Pass en ce mois de février. Avec son ambiance utopique mixant des éléments de Bioshock, et une réalité alternative aux accents staliniens, le soft du studio russe Mundfish aura clairement des arguments à faire valoir le 21 février prochain.

Au rang des titres qui, eux, quittent le Game Pass : Besiege, CrossfireX, Infernax, Recompile, Skul : The Hero, Slayer, ou encore The Last Kids on Earth. Si vous n’avez pas fini de les explorer, il vous reste toutefois jusqu’au 15 février pour le faire.

