Pire que Star Citizen, ce jeu sort avec 30 ans de retard

Attendu à la fin des années 80, mais jamais commercialisé, le jeu Atari 2600 « Save Mary » arrive finalement en 2023 sur le marché... mais au travers d'une version collector désormais en rupture de stock.

Aux côtés d’Assassin’s Creed Mirage et autres Alan Wake 2, Save Mary s’annonce comme l’une des belles sorties vidéoludiques de cet automne 2023… et si le nom de ce jeu ne vous dit rien, c’est normal, notre génération n’aurait d’ailleurs jamais dû le connaître. Annoncé sur Atari 2600, le titre arrive sur la console avec plus de trente ans de retard, sous la seule forme possible, celle d’une cartouche.

Un petit événement pour les amateurs de rétro gaming, mais aussi le signe que tout peut décidément arriver sur le marché du jeu vidéo… même s’il est d’ores et déjà trop tard pour précommander le titre. Affichées à 60 dollars sur le site officiel d’Atari, et vendues avec une boîte argentée en édition collector et un manuel couleur, les 500 unités disponibles ont en effet trouvé preneurs.

Un titre ambitieux (pour l’époque)

Si son allure pixelisée paraît désormais bien dérisoire à l’heure du ray tracing, le jeu s’annonçait prometteur en son temps. Pensé par Tod Frye (qui s’était notamment fait connaître pour la version Atari 2600 de Pac-Man, ou encore via la série des Swordquest), Save Mary était resté en développement pendant deux années complètes… une véritable éternité pour un titre de cette génération, souligne Engadget. La plupart des blockbusters de l’époque se contentaient en effet de quelques mois de développement, voire quelques semaines seulement.

Quoi qu’il en soit, le jeu fleure bon les années 80 : le principe consiste, vous l’aurez compris… à sauver une femme nommée Mary, coincée dans un canyon qui se remplit rapidement d’eau. À l’aide d’une grue, l’idée est donc de construire des plates-formes suffisamment vite pour l’aider à s’en sortir. À l’occasion d’une interview publiée en 1989 le fondateur d’Atari expliquait d’ailleurs que Save Mary était le « premier jeu dans lequel il faut compter sur la construction plutôt que sur la destruction pour sauver la princesse ». Toute une époque.

Pour contexte, Save Mary n’est pas la seule cartouche d’Atari 2600 lancée récemment par la marque. Au travers de sa gamme Atari XP, la firme propose à ses fans des titres vintage « fabriqué selon des normes exactes » de jadis, mais avec quelques améliorations modernes comme des bords biseautés (pour éviter d’endommager les broches) ou encore des connecteurs plaqués or.