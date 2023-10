GTA sur Netflix ? Le projet est en cours de discussion

Pour renforcer sa présence dans le jeu vidéo, Netflix serait en discussion avec l'éditeur Take-Two pour amener le célèbre GTA sur son service.

Parmi les plus grandes franchises du jeu vidéo, il y a Minecraft ou Call of Duty, qui appartiennent désormais toutes les deux à Microsoft, mais il y a aussi bien sûr Grand Theft Auto. Pour renforcer sa position dans le jeu vidéo, Netflix serait actuellement en discussion avec l’éditeur de la franchise, Take-Two Interactive, indique le Wall Street Journal.

Concurrencer PlayStation et Xbox

Depuis novembre 2021, Netflix propose sur son service de streaming des jeux à télécharger. Ils sont inclus dans l’abonnement, à la manière du Xbox Game Pass. Cela permet de découvrir de petites pépites pour smartphone ou tablette, comme Terra Nil sur iPad.

D’après le Wall Street Journal, Netflix aimerait proposer des jeux plus ambitieux directement en streaming sur TV et PC, en plus des jeux à télécharger sur mobile. Cette nouvelle approche permettrait au géant du streaming de s’attaquer à PlayStation et Xbox plus frontalement.

Netflix Télécharger gratuitement

Pour alimenter ce catalogue avec des gros titres, Netflix se serait rapproché de Take-Two en vue d’intégrer GTA. On n’en sait pas plus sur l’accord que pourrait passer les deux acteurs autour de cette licence. On pourrait imaginer que Netflix puisse proposer une adaptation de GTA en série ou en film, pendant que Take-Two propose le jeu vidéo en streaming.

Car chez Netflix, l’interaction entre son catalogue vidéo et les jeux proposés est assez important. La firme serait au travail sur plusieurs nouveaux jeux adaptés de ses succès comme Squid Game ou Mercredi. Elle aimerait réitérer le succès de sa plateforme de SVOD qui comptait à la fois sur ses propres franchises, comme Orange is The New Black ou House of Cards, et l’achat de séries déjà connues comme Friends ou The Office.

À ce jour, Netflix aurait déjà dépensé 1 milliard de dollars sur ce pari du jeu vidéo. Le service aimerait développer des jeux à haut budget (AAA) d’après le Wall Street Journal, avec beaucoup de recrutements à la clé. Cependant, on a pu voir ces dernières années avec Amazon et Google qu’il était difficile d’intégrer le marché du jeu vidéo sans un historique fort du secteur.