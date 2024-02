Cyberpunk 2077 : attention à cette nouvelle option censée améliorer les performances, mais qui fait tout l’inverse

Dans son dernier patch, Cyberpunk 2077 a déployé une fonctionnalité pour exploiter au mieux les coeurs performant de votre processeur. Mais celle-ci empire grandement les choses.

Cyberpunk 2077

est un jeu gourmand en ressources pour votre carte graphique, mais aussi pour votre processeur. Tous ses systèmes et globalement son monde ouvert exploitent les différents coeurs de votre CPU pour offrir un niveau de performances convenables, en plus de toutes les options graphiques telles que le ray tracing.

Et heureusement, le jeu de CD Projekt Red une scalabilité assez exemplaire sur votre processeur, assignant plutôt efficacement ses différentes tâches à ses différents coeurs, contrairement à un autre titre comme Star Wars : Jedi Survivor. Mais il reste encore une marge de progression, que veut proposer la dernière mise à jour 2.11 avec une toute nouvelle option.

Cyberpunk 2077 veut prioriser les cœurs haute performance

Avec la fonctionnalité « Utilisation des processeurs hybrides » présente dans l’onglet « Jeu » des options, Cyberpunk 2077 veut vous laisser le choix quant à l’optimisation du jeu sur les processeurs modernes proposant deux types de coeurs, performants et efficients.

Cette architecture, lancée avec la génération Alder Lake chez Intel en 2021 (et fortement inspirée par ARM, il faut le dire), vise à distribuer efficacement les différentes tâches du système selon leur besoin. Ainsi, les cœurs efficients libéreront la charge des cœurs plus performants en s’occupant des tâches de fond et plus légères.

Sauf que ce fonctionnement a depuis le début posé problème aux développeurs de jeux vidéo, qui n’ont pas su exploiter complètement cette architecture hybride. Certains critiquaient même l’intérêt des cœurs efficients alors que certains jeux tournaient mieux une fois ces derniers désactivés dans le BIOS.

C’est sur ce point que la mise à jour de Cyberpunk 2077 met l’emphase, en vous proposant de donner priorité aux cœurs P (performant) ou en laissant le jeu, et globalement le Thread Director d’Intel, redistribuer la charge auprès des différents types de cœurs. Si cela part d’une bonne intention, le résultat est cependant loin d’être convaincant.

Une option qui empire tout ?

Sur la présente implémentation de la fonctionnalité, son activation empire grandement les choses. Le jeu affiche des saccades très visibles, et ce en rasterisation comme en ray tracing, sur notre configuration avec un i9-13900K couplé à une GeForce RTX 4080.



C’est bien simple, le jeu devient injouable, peu importe les autres réglages graphiques du jeu. Le souci se pose aussi bien en basse définition (lorsque le processeur est davantage sollicité) qu’en haute définition (où la charge est davantage sur le GPU).Les frametimes atteignent pour certains la demi-seconde en 1080p. On imagine que CD Projekt Red est déjà sur le coup, la fonctionnalité ne devant pas avoir été testé suffisamment pour être aussi largement déployée. À savoir maintenant si la faute revient au studio ou à Intel qui selon Tom’s Hardware peut dysfonctionner quand les affinités sont changées manuellement par l’utilisateur. Dans tous les cas, on vous conseille grandement de ne pas toucher à cette nouvelle option pour le moment.