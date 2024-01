Votre processeur Intel pourrait bien faire tourner vos jeux plus rapidement d’ici peu

Intel a semble-t-il entendu les joueurs : l'Application Optimization ne sera plus réservée qu'à la dernière génération de ses processeurs, mais aussi aux deux précédentes.

Introduite au lancement de sa 14eme génération de processeurs (surnommé Raptor Lake Refresh), la fonctionnalité Application Optimization d’Intel (ou APO) promettait des gains de performances pouvant aller jusqu’à 20% dans un jeu comme Rainbow Six Siege.

Mais à notre regret, Intel avait annoncé ne pas avoir l’intention d’implémenter cette optimisation purement logicielle à ses processeurs de 12e et 13e génération, alors qu’ils partagent pourtant la même architecture. Après une gronde généralisée, il semblerait que le constructeur soit revenu sur ses plans.

Intel a trouvé un moyen d’optimiser les jeux vidéo, mais veut le faire payer au prix fort

Des optimisations à venir pour les CPU 12th et 13th Gen

Lors d’une présentation au CES 2024 de Las Vegas, Intel a brièvement mentionné l’arrivée de l’Application Optimization pour les processeurs de 12e et 13e génération (via PCGamer). Plus précisément, les déclinaisons K de ces puces, les versions débloquées pour l’overclocking, seraient supportées.

C’est une très bonne nouvelle, car l’APO semble corriger le gros problèmes de E-cores chez Intel, à savoir leur sous-utilisation en plein jeu. Grâce à un simple bouton, il sera bientôt possible d’optimiser une liste cependant limitée de jeux : Rainbow Six: Siege, Metro Exodus, F1 22, Guardians of the Galaxy, World of Warcraft, Strange Brigade, World War Z et Dirt 5.

Comme Intel l’avait précisé lors de la présentation de la fonctionnalité, celle-ci doit être adaptée à chaque puce, mais aussi à chaque jeu, ce qui explique en partie un tel délai. Mais on aimerait cependant un déploiement plus massif, à l’instar du Reflex de Nvidia pour la latence.

À noter que, comme pour les processeurs de 14e génération, il sera surement nécessaire de mettre à jour le BIOS de votre carte mère. On tâchera de tester l’APO une fois qu’elle sera disponible sur notre machine.