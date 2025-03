Surdité précoce due aux jeux vidéo ? Les faits et les solutions

Est-ce que les jeux-vidéo rendent sourds ? Si jusqu’ici on pouvait plutôt se questionner sur la vue, c’est bien l’audition qui est pointée du doigt par une étude publiée par l’Ifop, l’Institut français d’opinion publique.

Joueur utilisant un casque audio // Source : Sean Do via Unsplash

Commandée par l’Association nationale de l’audition et publiée pour la journée de l’audition ce 10 mars, l’étude de l’Ifop tend à démontrer que oui, la pratique des jeux vidéo peut créer des troubles auditifs, plus ou moins importants selon l’âge et les pratiques, quel que soit le volume.

Le volume moyen recommandé dépassé amène à des gênes auditives

L’enquête publiée par l’ANA se base sur un échantillon de 1003 personnes, représentatives de la population française âgée de 15 ans au minimum. Sur ce millier de joueuses et joueurs, l’un des constats est clair : pas moins de 50% des personnes sondées disent avoir déjà été victime de gêne auditive.

Ces dites gênes peuvent être diverses et variées : sensation d’oreilles bouchées, difficultés à entendre, bourdonnement ou sifflement, sensibilité accrue, difficulté à reconnaître des sons… bref, des situations évidemment inconfortables au quotidien. Mais malgré tout cela, seulement 39% des personnes sondées se disent préoccupées par leur santé auditive.

Quelles solutions pour prévenir des troubles auditifs ?

L’Association Nationale de l’Audition tient à rappeler que plusieurs mesures de prévention existent lorsque l’on joue aux jeux vidéo. La première est évidemment de baisser ou de limiter le volume sonore, pour arriver à un niveau entre 20 et 60% du volume maximum et, si possible, de s’éloigner de la source sonore. D’autres solutions existent, comme l’utilisation d’un casque à réduction de bruit, qui permet d’isoler les sons extérieurs et donc demander un volume moins élevé pour bien entendre ou, plus radical, les appareils à limitation de volume.

Dans tous les cas, l’ANA nous explique qu’il est conseillé de ne pas dépasser 60 minutes de jeu à 60% du volume maximum, quel que soit le périphérique utilisé (casque, hauts parleurs, etc.) ; c’est la règle des 60/60, comme on peut l’appeler. Pour finir, il est recommandé de faire des pauses sonores de 5 minutes toutes les 30 à 45 minutes, quel que soit le volume. Toutes ces techniques peuvent paraître fastidieuses, mais vont permettre de préserver l’audition. Une fois perdue, elle ne revient plus.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix