D’après plusieurs sources, Nintendo travaillerait sur une Switch Mini. Si l’on en croit un accessoiriste chinois, la commercialisation approcherait.

Depuis plusieurs mois, une rumeur récurrente appuyée par des sources fiables comme Bloomberg et le Wall Street Journal veut que Nintendo soit dans les dernières phases de préparation d’une nouvelle console, la Switch Mini.

Alors que rien n’a été annoncé à l’E3, le grand salon du jeu vidéo, la rumeur se ravive avec la communication de l’accessoiriste Honson.

Produits et images pour la Switch Mini

Le fabricant chinois envoie en effet des annonces d’accessoires pour la Switch Mini à des acteurs spécialisés du marché (développeurs, journalistes). On peut retrouver la trace de ces accessoires sur le site du fabricant.

Honson commercialise ainsi une coque protectrice et une protection en verre trempé. Les fiches produits ne contiennent toutefois aucune description et seulement quelques images.

Si l’on en croit ces images, la marque semble être partisan de l’idée que la Nintendo Switch Mini sera une console avant tout orientée vers la mobilité, avec des manettes qui ne seraient plus amovibles, et des bords plus fins autour de l’écran.

Difficile de savoir si le fabricant se prépare à toute éventualité et annonce des produits basés sur des rumeurs, ou si la marque a réellement eu accès aux plans de Nintendo. Il ne s’agit pas d’une source aussi fiable que les deux grands médias américains, aussi nous garderons nos pincettes de rigueur pour le moment.