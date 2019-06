Ça y est ! Les deux nouvelles Nintendo Switch supposément en préparation seraient maintenant en train d’être fabriquées. Une annonce officielle dans les prochaines semaines peut donc être envisagée.

Depuis le mois de mars, on entend beaucoup parler de deux nouvelles Nintendo Switch supposément en préparation. Il existerait ainsi une déclinaison Mini, plus modeste et un modèle Pro. Ensuite, les informations se sont un peu contredites au fil du temps.

D’abord, on pensait savoir que la Nintendo Switch Pro arriverait après sa petite sœur Mini. Ensuite, des sources ont indiqué que cette console Pro n’existerait pas réellement et serait plutôt une véritable successeure « nouvelle génération » de la première itération plutôt qu’une simple formule améliorée. Une sorte de Nintendo Switch 2 en somme.

Quoi qu’il en soit, comme prévu, nous n’avons vu aucun de ces nouveaux produits lors de l’E3 malgré de nombreuses nouveautés annoncées par Nintendo.

Début de production pour les nouvelles Nintendo Switch

Les informations autour des nouvelles consoles hybrides de l’entreprise japonaise risquent de s’intensifier au cours des prochaines semaines. Comme le signale The Wall Street Journal relayé par The Verge, la production des deux futures Nintendo Switch aurait débuté, elles seraient donc en train d’être fabriquées.

Cela laisse entendre que les produits finaux sont prêts et qu’ils ne devraient pas tarder à être présentés officiellement par Nintendo. Avec un peu de chance, on pourrait même avoir quelques aperçus de leurs designs entre temps.

Conflit géopolitique

The Wall Street Journal précise aussi que Nintendo aurait délocalisé ses lignes de production en dehors de la Chine. L’entreprise craindrait en effet la menace de la hausse des frais douaniers qu’agite l’Empire du Milieu dans sa guerre économique contre les États-Unis et leurs alliés.

Espérons que cette initiative de l’entreprise permet d’éviter une augmentation trop brutale des prix des Nintendo Switch.