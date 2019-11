Valve préparerait un service de cloud gaming pour Steam, mais le projet est encore brumeux.

Tout ou le monde ou presque semble intéressé par le cloud gaming : Google se lance avec Stadia, Microsoft a son xCloud en projet et Sony est déjà au charbon avec le PS Now.

Il y a pourtant un géant du jeu vidéo que l’on a pas trop entendu sur le sujet, c’est Valve et sa plateforme hégémonique Steam. Le géant a pourtant une carte à jouer sur ce nouveau marché grâce à ses nombreux partenariats existants avec les éditeurs de jeux vidéo.

Le compte spécialisé, et réputé, Steam Database a relevé un changement dans le code du site de Valve dédié à ses partenaires. Le site mentionne dans son code un service « Steam Cloud Gaming » dont l’adhésion demande la signature d’un nouvel accord.

Valve is working on "Steam Cloud Gaming" according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms.

Could this be a competitor to @GoogleStadia?https://t.co/7AQ9YxCol8

— Steam Database (@SteamDB) November 6, 2019