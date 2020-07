Sega serre la pince d’EA pour intégrer ses jeux à l’offre Origin Access

L'offre d'abonnement Origin Access va s'enrichir progressivement en intégrant des jeux issus du catalogue de Sega. Sonic Mania est le premier titre de l'éditeur japonais à atterrir sur le service proposé par EA.

Sega fait son entrée sur Origin Access. En signant un partenariat avec EA, l’éditeur japonais permet l’entrée de plusieurs de ses jeux sur le service par abonnement du géant américain. Pour l’heure, les trois premiers jeux Sega qui arriveront sur Origin Access seront néanmoins réservés aux utilisateurs ayant souscrit à l’offre « Premier ».

Pour rappel, deux formules sont proposées par EA pour Origin Access. L’offre « Basic » est disponible à 3,99 euros par mois en France, tandis que la formule « Premier » est accessible contre un versement mensuel de 14,99 euros. Cette formule, nettement plus coûteuse, permet de télécharger des jeux exclusifs. Les trois titres annoncés par Sega sur Origin Access en font donc partie.

Sonic Mania d’ores et déjà disponible sur Origin Access

Sonic Mania, un jeu en 2D lancé en 2017, est le premier jeu de Sega à atterrir sur Origin Access. Il est d’ores et déjà disponible, en intégralité, pour les joueurs disposant d’un compte « Premier ». Cette première incursion de Sega sur la plateforme d’EA sera suivie, plus tard dans l’été, par deux jeux supplémentaires : Two Point Hospital et Endless Legend. Le premier est un jeu de gestion hospitalier, le second est un jeu de stratégie prenant place dans un univers fantastique. Tous deux sont édités par Sega, mais développés par des studios tiers, tout comme Sonic Mania d’ailleurs.

Comme le précise Neowin, ce n’est pas vraiment la première fois que Sega s’intéresse aux plateformes d’abonnements permettant, au travers d’une souscription mensuelle ou annuelle, de débloquer l’accès à un large catalogue de jeux vidéo. L’éditeur japonais a en effet déjà signé un contrat avec Microsoft pour proposer certains de ses jeux sur le Xbox Game Pass, concurrent d’Origin Access. Récemment, Microsoft avait ainsi pu ajouter Yakuza Kiwami 2 sur son service.