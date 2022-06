Summer Game Fest 2022 : date, programme, Kickoff Live… tout savoir sur le rendez-vous jeu vidéo

L’été du jeu vidéo commence réellement ce jeudi soir à 20h avec la conférence en ligne du Summer Game Fest. Une fois encore, l’événement devrait être l’occasion de faire le plein de nouveautés et d’en apprendre un peu plus sur les jeux les plus attendus du moment.

Cela aurait dû être une année grandiose pour le jeu vidéo et pour les nouvelles consoles, mais bon nombre de blockbusters ont d’ores et déjà été reportés à 2023, à l’instar de Starfield, le prochain jeu d’envergure de Bethesda, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the wild ou encore God of War Ragnarök.

Il est donc temps de faire le plein de promesses pour la fin d’année et, pour cela, le Summer Game Fest organisé par Geoff Keighley est le moment idéal. Depuis la pandémie de 2020 et la création de l’événement pour offrir une vitrine supplémentaire à l’industrie, le rendez-vous est devenu incontournable aussi bien pour les fans que pour les professionnels du secteur. Plusieurs semaines durant, ces derniers placent donc leur conférence sous pavillon Summer Game Fest, de Xbox à Devolver, en passant par Capcom et même Netflix.

Qu’est-ce que le Summer Game Fest ?

Organisé par Geoff Keighley, le créateur des Game Awards et de l’Opening Night Live de la Gamescom, le Summer Game Fest réunit les principaux acteurs de l’industrie du jeu vidéo, éditeurs et constructeurs, qui organisent leur conférence en ligne sous la même bannière, à un moment de l’année jadis dévolu à l’E3. En attendant le retour du célèbre salon qui devrait renaître en 2023, le Summer Game Fest tient sa 3e édition, sans concurrence pour le moment et avec les principaux acteurs à ses côtés, à l’exception de Sony qui a tenu son State of Play la semaine passée. L’EA Play Live, désormais repoussé au 22 juillet, clôt la fenêtre vidéoludique.

Tomorrow, #SummerGameFest is live with world premiere new looks at: Call of Duty: #ModernWarfare2

MARVEL's Midnight Suns

The Callisto Protocol

Street Fighter 6

Gotham Knights

And New Game Announcements Live at 11a PT/2p ET/6p GMT

Au-delà des simples conférences en ligne, l’événement diffuse aussi un concert symphonique dédié à Sonic (23 juin) et une partie de la Netflix Geeked Week consacrée aux jeux vidéo portés par le service de streaming.

Parmi les événements les plus attendus, on notera notamment la conférence organisée par Xbox et Bethesda, le toujours barré Devolver qui enchaînera juste après les Days of the Devs qui sont l’occasion de découvrir du gameplay de jeux indépendants très attendus (et notamment Planet of Lana cette année). Le rendez-vous fête d’ailleurs ses 10 ans, porté par iam8bit ou encore Double Fine, le studio derrière Psychonauts 2.

Devolver n’a pas toujours des jeux majeurs à présenter, mais le ton totalement décalé de toutes ses conférences vaut déjà le détour (même si parfois le bon goût n’est pas au rendez-vous…). Capcom a d’ores et déjà prévu un grand raout pour parler du prochain Resident Evil 8, des déclinaisons en réalité augmentée ou bien aussi de Street Fighter 6.

Mais c’est bien le Kickoff Live de Geoff Keighley ce jeudi qui va donner le ton.

Le calendrier des conférences

9 juin : 20h – Summer Game Fest Kickoff Live 23h – Days of the devs

10 juin : 0h – Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing. 19h – Conférence Netflix Jeux / Geeked Week 21h – Tribeca Games Spotlight

12 juin : 19h – Xbox-Bethesda Showcase 21h30 – PC Gaming Show

13 juin : 0h – Capcom Showcase

14 juin : 19h – Xbox Showcase Extended

21 juin : 18h – MultiVersus Pro Player Showcase

22 juillet : EA Play Live



D’autres rendez-vous traditionnels du mois de juin comme le Guerrilla Collective (11 juin 17h) et Wholesome Direct (et tous ses jeux bienveillants ! – 11 juin 18h30) ne sont pas placés sous l’égide de la Summer Game Fest, mais se déroulent bien dans le même temps.

Comment regarder le Kickoff Live ?

La soirée d’ouverture du Summer Game Fest débute à 20h (heure de Paris) et sera diffusée sur les chaînes YouTube, Twitch et Steam de l’événement. Les autres conférences seront également retransmises sur la chaîne YouTube par la suite.

Qu’attendre de la soirée d’ouverture ?

Le compte officiel a déjà teasé certaines annonces à attendre ce jeudi soir. On devrait en savoir plus sur le prochain Call of Duty : Modern Warfare 2, sur Street Fighter 6 dévoilé lors du State of Play qui dévoilera notamment ses personnages et son gameplay.

Exclusivité Xbox à son lancement, Cuphead revient dans une nouvelle aventure The Delicious Last Course. Deux grosses sorties sont attendues pour des images inédites : Midnight Suns et tous ses héros Marvel, ainsi que Gotham Knights et sa ribambelle de successeurs à Batman. L’étrange The Callisto Protocol, aperçu chez PlayStation, est aussi de la partie, alors que Geoff Keighley a annoncé un point sur One Piece Odyssey.

